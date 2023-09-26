اليأس يدفع سائقي الشاحنات للإضراب عن الطعام في ألمانيا

نفّذ عشرات من سائقي الشاحنات الذين ينقلون المنتجات في أنحاء أوروبا إضرابا عن الطعام في إطار إضرابهم عن العمل المتواصل منذ أسابيع، واصفين الخطوة بأنها "أملهم الأخير" للفت الأنظار إلى استغلال يقولون إنهم يعانون منه.

واعتُبر الإضراب الذي نُفذ في ألمانيا المرحلة الأخيرة ضمن تحرّك وصفه مسؤولون نقابيون بأنه "غير مسبوق" ونظم في إطاره 80 سائقا اعتصاما باستخدام مركباتهم في محطة للخدمات على أحد الطرقات السريعة.

ومع اعتقادهم بأن أرباب العمل البولنديين لن يستجيبوا لمطالبهم في ظل الإضراب المستمر منذ 10 أسابيع، توقّف عدد منهم عن تناول الطعام الأسبوع الماضي.

وبدأ سائقو الشاحنات، ومعظمهم من أوزبكستان وجورجيا وبينهم أشخاص من طاجيكستان وأوكرانيا وتركيا، تناول الطعام مجددا نهاية الأسبوع لكن الإضراب عن العمل ما زال قائما.