الفاو: أسعار السلع الغذائية العالمية بلغت مستوى قياسيًا في 2022

بلغت الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية مستويات قياسية، في العام 2022، حسبما ذكرته، اليوم الجمعة، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).

ومنذ شباط/فبراير، أغرق الغزو الروسي لأوكرانيا الأسواق الغذائية العالمية في فترة من عدم اليقين، إذ تعد روسيا أكبر مصدر عالمي للقمح، فيما تحتل أوكرانيا المرتبة الخامسة في هذا الصدد.