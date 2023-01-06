الفاو: أسعار السلع الغذائية العالمية بلغت مستوى قياسيًا في 2022
بلغت الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية مستويات قياسية، في العام 2022، حسبما ذكرته، اليوم الجمعة، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).
ومنذ شباط/فبراير، أغرق الغزو الروسي لأوكرانيا الأسواق الغذائية العالمية في فترة من عدم اليقين، إذ تعد روسيا أكبر مصدر عالمي للقمح، فيما تحتل أوكرانيا المرتبة الخامسة في هذا الصدد.
وبعد أيام من بدء الحرب في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير، وصلت أسعار السلع الغذائية العالمية إلى "أعلى مستوياتها المسجلة على الإطلاق" في آذار/مارس.
وبلغ مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية، الذي يستخدم لقياس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، 132,4 نقاط، في كانون الأول/ديسمبر، "أي أقل بنسبة 1% عن مستواه المسجل قبل سنة، لكن بالنسبة إلى العام 2022 ككل، بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 143,7 نقاط، وهو ما يمثل ارتفاعًا يصل إلى 18 نقطة أي 14,3% بالمقارنة مع العام 2021".
ويعود الرقم القياسي الأخير إلى العام 2011 الذي شهد أزمة غذائية وأعمال شغب بسبب الجوع في أفريقيا، وبلغ المؤشر حينها 131,9 نقاط.
وتمكن العالم من تجنب الأسوأ، في العام 2022، بعدما توقعت الأمم المتحدة تفشي المجاعة بشكل واسع، لكن من المتوقع أن ترتفع الفاتورة العالمية للإمدادات الغذائية بنسبة 10% في العام 2023 بحسب "فاو".
وقالت فاو: "بلغت الأسعار العالمية للقمح والذرة مستويات قياسية" في العام 2022.
في السوق الأوروبية، كان سعر طنّ القمح، مطلع العام 270 يورو، ليرتفع خلال العام ويصل إلى نحو 315 يورو نهاية ديسمبر، أي ما يعادل زيادة بنسبة تناهز 17% على أساس سنوي.
وأوكرانيا منتجة رئيسة لزيت عباد الشمس، وبلغ متوسط مؤشر "فاو" لأسعار الزيوت النباتية رقمًا قياسيًا هذا العام.
وأشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى أن أسعار اللحوم والألبان وصلت إلى "أعلى مستوياتها السنوية منذ 1990".
وانخفضت أسعار المنتجات الغذائية، في نيسان/أبريل، وظلت تنخفض بثبات إلى 9 أشهر.
وتراجع مؤشر المنظمة بنسبة 1,9% مقارنة، مع تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وهو تاسع تراجع على التوالي بعد الارتفاع القياسي الذي سجل، في آذار/مارس، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
وهدأ التوتر على نطاق أوسع، في تموز/يوليو، بعد توقيع اتفاقية استئناف تصدير القمح الأوكراني عبر البحر الأسود.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "الفاو" ماكسيمو توريرو: "إنه أمر جيد أن تهدأ أسعار السلع الغذائية بعد سنتين من التقلبات الشديدة"، مضيفًا أنه من الضروري "البقاء متيقظين والتركيز على الحد من انعدام الأمن الغذائي العالمي".
وتابع: "لا تزال أسعار السلع الغذائية العالمية عند مستويات مرتفعة، مع اقتراب أسعار العديد من السلع من مستويات قياسية وارتفاع أسعار الأرز، وما زالت هناك مخاطر كثيرة مرتبطة بالإمدادات المستقبلية".
وتبلغ مخزونات القمح العالمية أعلى مستوياتها لدى المصدّرين، بحسب شركة "أغريتيل" Agritel، غير أن 35% منهم في روسيا التي حصدت أكثر من 100 مليون طن من القمح، ما يؤكّد موقعها كحَكَم.
وتراجع متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 6,7% عن مستواه المسجل، في تشرين الثاني/نوفمبر، "ووصل إلى أدنى مستوى له، منذ فبراير/شباط 2021، ويعزى الانخفاض في المؤشر، في كانون الأول/ديسمبر، إلى تراجع في الأسعار الدولية لزيوت النخيل، وفول الصويا، وبذور اللفت، وبذور عباد الشمس"، بحسب الفاو.