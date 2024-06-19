أسعار النفط ترتفع إثر زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، إذ بدد القلق بشأن تصاعد حدة الصراع في كل من أوروبا والشرق الأوسط المخاوف حيال الطلب في أعقاب تقارير عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/آب ستة سنتات إلى 85.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0016 بتوقيت جرينتش، وارتفعت عقود يونيو/حزيران لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 81.67 دولار للبرميل.

وكان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا بأكثر من دولار في الجلسة السابقة بعد أن أدت ضربة بطائرة مسيرة أوكرانية إلى حريق في مرفأ نفطي بميناء روسي كبير، بحسب مسؤولين روسيين ومصدر بالمخابرات الأوكرانية.

وفي الشرق الأوسط، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس من "حرب شاملة" وشيكة مع حزب الله اللبناني، حتى في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة تجنب اتساع دائرة الصراع بين إسرائيل وحزب الله المتحالف مع إيران، ويثير تصاعد حدة الحرب في المنطقة احتمالات تعطل إمدادات نفطية من منتجين رئيسيين.

ومما حال دون مزيد من الارتفاع في أسعار النفط، زادت مخزونات الخام الأمريكية 2.264 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو/حزيران، حسبما أفادت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام لمعهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا انخفاض مخزونات الخام 2.2 مليون برميل، وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن "مخزونات البنزين انخفضت 1.077 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 538 ألف برميل"، ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.