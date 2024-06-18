"وول ستريت" ترتفع مع ترقب بيانات اقتصادية

أغلقت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على ارتفاع، الاثنين، في ظل ترقب مستثمرين لصدور بيانات اقتصادية.

وجاءت في ظل ترقب تصريحات جديدة من مسؤولي المركزي الأمريكي لتلمس المزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية.

وارتفع سهما "أبل" و"مايكروسوفت" معوضين خسائر مبكرة أما سهم "إنفيديا" الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي الذي تراجع عن مستويات ارتفاع قياسية.

ووفقاً لبيانات مبدئية، صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 41.80 نقطة أو 0.77% ليغلق عند 5473.40 نقطة.

وارتفع المؤشر "ناسداك المجمع" 167.44 نقطة أو 0.95% إلى 17856.33 نقطة.

وزاد المؤشر "داو جونز الصناعي" 190.50 نقطة أو 0.49% إلى 38779.66 نقطة.