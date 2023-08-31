ارتفاع التضخم العالمي يلحق الضرر بتوزيعات أرباح الدخل‎

قالت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية إنه للسنة الثانية يتجه المساهمون في أنحاء العالم نحو تخفيضات حقيقية على دخل توزيع الأرباح؛ بسبب توقعات بأن يؤدي التضخم هذا العام إلى التأثير في الارتفاع السليم للتوزيعات الاسمية.

ونقلت الصحيفة عن أحدث دراسة أجرتها مجموعة "جانوس هيندرسون" البريطانية حول مدفوعات الشركات، قولها إن زيادة كبيرة في توزيعات أرباح البنوك هذا العام أدت إلى ارتفاع دخل توزيعات الأرباح العالمية في الربع الثاني إلى مستوى قياسي بلغ نحو (570) مليار دولار.

لكن المجموعة تمسكت بتوقعاتها بحدوث زيادة نسبتها 5% في دخل توزيعات الأرباح الأساسية على المستوى العالمي لتصل إلى (1.64) تريليون دولار لهذا العام بأكمله، محذرة من أن الشركات التي تحدثت إليها كانت حذرة بشأن توقعات النمو على الرغم من أن الربع الثاني كان قويا.

ومع توقعات صندوق النقد الدولي بوصول التضخم العالمي إلى نسبة 6.8% للسنة بكاملها، سيتطلع المستثمرون إلى انخفاض حقيقي في الدخل بنسبة 1.8%.

ووفقا لمسؤول دخل الأسهم العالمية في المجموعة "بن لوفتهاوس"، فإن النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم يتجه نحو الاعتدال بسبب استجابته لارتفاع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن الأسواق الآن تتوقع أرباحا عالمية ثابتة هذا العام بعدما شهدت مستويات قياسية العام الماضي.

وأضاف المسؤول أنهم في المجموعة يتوقعون استمرار نمو الأرباح، مبينا أن معظم المناطق والقطاعات تقدم أرباحا تتماشى مع توقعات المجموعة.

المصدر: صحيفة "ذي تايمز" البريطانية