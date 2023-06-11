مدير "روس أتوم": الخطط الأمريكية لإخراجنا من سوق الطاقة النووية "فكاهة"

وقال ليخاتشيف خلال مشاركته في برنامج "موسكو-الكرملين" الذي تبثه قناة "روسيا 1": "بطريقة غريبة بعض الشيء، يعيد التاريخ نفسه مثل الفكاهة، هذه المرة ليس الاتحاد السوفيتي، بل الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحاول اللحاق بالركب"، في إشارة إلى محاولات الاتحاد السوفيتي السابق مواكبة التطور الأمريكي بشكل دائم في تلك الحقبة.

وتابع المسؤول الروسي قوله: "لسنا خائفين من المنافسة، بل نحن نرحب بها".

وجاءت تصريحات ليخاتشيف، تعقيباً على إعلان البيت الأبيض يوم الخميس الماضي، عن اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، على شراكة اقتصادية جديدة تهدف إلى "مواجهة روسيا في سوق الطاقة النووية العالمية".