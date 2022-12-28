وصول وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال إلى فنلندا

وصلت سفينة تشكل وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال إلى فنلندا، على ما أعلنت، اليوم الأربعاء، الشركة المشغلة لشبكة الغاز في البلاد، في وقت تسعى هلسنكي إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

وذكرت شركة "غازغريد" المشغلة أن "سفينة الوحدة العائمة أثبتت أنها الحل الأسرع والأكثر فاعلية لتقليل اعتماد فنلندا تدريجياً على الغاز الروسي، وضمان استمرار إمداد فنلندا بالغاز".

وتسمح محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة باستيراد الغاز الطبيعي من طريق البحر في شكل سائل، وتتألف من منصة للرسو وسفينة تسمى وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله. ويتم جلب الغاز الطبيعي المسال إلى هذه السفن وتخزينه وإعادة تحويله إلى غاز قبل إرساله إلى الشبكة.

وستوفر هذه المرافق التي استأجرتها فنلندا لمدة عشر سنوات حوالي 68 ألف طن مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وستزود المنازل والمصانع ومنتجي الطاقة في فنلندا اعتبارًا من منتصف كانون الثاني/يناير، بحسب الشركة الفنلندية