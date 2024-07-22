يشكو أصحاب المطاعم في العاصمة الفرنسية باريس، قبل أيام من انطلاق أولمبياد باريس 2024، من تأثير القيود المرورية قبل حفل الافتتاح على حركة الزبائن.

وأشار التجار إلى أن السياح المعتادين لم يأتوا، في حين أن أولئك الذين يجب أن يحضروا الألعاب الأولمبية "يصلون ببطء".

وأجرت "إرم نيوز" جولة ميدانية، في شوارع باريس لرصد عملية ركود التجارة وأعمال البيع والشراء في شوارع باريس قبل أيام من افتتاح أولمبياد باريس.

وقالت صاحبة متجر في باريس، تدعى سيبال لـ"إرم نيوز" إن "إنه على الرغم من أن الطقس جيد وفي مطلع الأسبوع إلا أن عدد المارين في الشوارع قليل جداً، وكأن أجواء الحجر العام ـ"كوفيد -19" عادت من جديد، وذلك بسبب القيود الصارمة للمرور التي فرضتها الحكومة الفرنسية لإخلاء الطرقات".

وأعربت البائعة الباريسية عن مخاوفها من أن يتسبب "أولمبياد باريس" في إعاقة نشاطها خلال تلك الفترة بدلاً من أن يكون سبباً لجذب المزيد من العملاء".

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وفي الدائرة الـ13 في باريس، أجمع عدد من التجار واتفقوا مع ما قالته البائعة، إذ تساءلت جولييت لـ"إرم نيوز": "هل بقي سياح في باريس؟".

بدوره، قال رئيس الجمعية الفرنسية لأصحاب المطاعم الرئيسيين في باريس في إحدى اللقاءات التلفزيونية إنه لمدة ثلاثة أسابيع، لم يكن هناك أي سائح باريسي".

أما فيرونيك، فقالت إن الأجواء "هادئة للغاية"، موضحة أن ذلك الأمر يرجع لاستخدام العمل عن بعد، مما يجعل العملاء نادرين. منذ تفشي جائحة كوفيد-19، أصبحت هذه عملية راسخة بالنسبة لغالبية الشركات، وعادت من جديد خلال دورة الأولعاب الأولمبية .

وكان موقع "إير بي إن بي" للسياحة قد كشف أن العديد من السائحين هذا العام قد أخروا حجوزاتهم لفرنسا لفترة ما بعد أولمبياد باريس تجنباً للازدحام"، فيما فضل البعض الآخر الابتعاد عن العاصمة"، وذلك وفقاً للموقع الرسمي السياحي.

بدوره، قال رئيس الجمعية الفرنسية لأصحاب المطاعم الرئيسيين في باريس في إحدى اللقاءات التلفزيونية إنه لمدة ثلاثة أسابيع، لم يكن هناك أي سائح باريسي".

وأفاد مكتب السياحة الباريسي، بناءً على دراسة أجرتها شركة "أورانج فلوكس فيجان توريزم" للسياحة، أنه سيكون هناك "زيادة بنسبة 4% في عدد السائحين في باريس مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 و11% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022"، ولكن حتى الآن لم يرتفع عدد السائحين.

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في المقابل، أشار أحد أصحاب المحلات في المقاطعة الرابعة في باريس، ويدعى شارل إن السياح المعتادون لم يأتوا إلى باريس هذا العام، موضحاً أن أولئك الذين سيأتون لحضور الألعاب الأولمبية يصلون ببطء".

وتابع أن "ما فاقم وضع ركود المحلات في باريس هو فرض قيود على حركة المرور في العاصمة استعدادًا لحفل افتتاح الألعاب الأولمبية، الجمعة 26 يوليو/تموز".

وأشار إلى أنه "نتيجة لذلك يأتي إلى المحلات 30% فقط من الزوار والسائحين القادمين لحضور الأولمبياد وذلك لصعوبة التنقل في المواصلات نتيجة للقيود".

وكانت العديد من النقابات التي تمثل التجار والمطاعم قد أعلنت في بيانات منفصلة عن انخفاض النشاط التجاري إلى النصف منذ يونيو/حزيران الماضي.

وقد لاحظ العديد من المهنيين انخفاضًا بنسبة 30% في حجم مبيعاتهم مقارنة بالسنوات السابقة" وفقاً لما نقلته صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.