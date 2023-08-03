المركزي البريطاني يلجأ إلى "الوصفة المعروفة" لإطفاء لهيب الغلاء
قرر بنك إنجلترا، الخميس، رفع معدلات الفائدة للمرة الرابعة عشرة على التوالي، فيما جاءت هذه المرة بمقدار 0,25 نقطة مئوية، لتصل إلى 5,25% وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008؛ وذلك بهدف محاربة التضخم الذي يتوقع أن يستمر على الرغم من انخفاضه في الأشهر الأخيرة.
ووفق المصرف المركزي "تشير بعض المؤشرات الحاسمة، بما في ذلك زيادات الأجور، إلى مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة"، الأمر الذي دفع إلى قرار رفع أسعار الفائدة مجددا.
وكان بنك إنجلترا اختار زيادة مماثلة لتلك التي قررها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في نهاية تموز/يوليو، وإن عدّلت السلطة النقدية البريطانية توقعاتها التضخمية بزيادة طفيفة لفترة أطول متوقعة 2,5% في 2024 و1,5% في 2025.
ووفقا لأحدث البيانات، فإن التضخم 7,9% على أساس سنوي في المملكة المتحدة في حزيران/يونيو، وهو أعلى معدل بين دول مجموعة السبع الغنية على الرغم من التباطؤ الملحوظ، أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة.
وقال أندرو بيْلي رئيس بنك إنجلترا في بيان: "التضخم يتراجع وهذه أخبار جيدة. نعلم أن التضخم يؤثر بشكل مباشر على الأقل ثراء ونحن بحاجة للعمل لضمان عودته إلى هدفنا البالغ 2%".
وأدت أسعار السلع والمواد الخام، ولا سيما الطاقة، إلى ارتفاع التضخم بعد الصدمات المتتالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد-19، والحرب الروسية مع أوكرانيا، لكن التضخم المتولد داخل المملكة المتحدة نفسها هو الذي يقلق البنك المركزي.
وفي الوقت الذي تعرض فيه بنك إنجلترا لانتقادات لأنه قلل من حجم هذه الصدمات، قال إنه راجع توقعاته مقارنة بتقريره الأخير في أيار/مايو "لدمج بعض المخاطر الصاعدة للتضخم على الأسعار المحلية والأجور".
يتبع البنك المركزي "سياسة نقدية مقيّدة" تلقي بثقلها على النمو، ويعد بأن "لجنة السياسة النقدية ستضمن بقاء الفائدة المصرفية مقيدة بما يكفي لفترة كافية" لعكس اتجاه التضخم.
وقال بيْلي خلال مؤتمر صحفي، إن سياسة المصرف المركزي "بدأت تؤتي ثمارها؛ نظرا للفوارق (الزمنية) في انعكاس السياسات الاقتصادية على الاقتصاد الفعلي، ليس مفاجئا أن ذلك الأمر تطلّب وقتا".