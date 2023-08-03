المركزي البريطاني يلجأ إلى "الوصفة المعروفة" لإطفاء لهيب الغلاء

قرر بنك إنجلترا، الخميس، رفع معدلات الفائدة للمرة الرابعة عشرة على التوالي، فيما جاءت هذه المرة بمقدار 0,25 نقطة مئوية، لتصل إلى 5,25% وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008؛ وذلك بهدف محاربة التضخم الذي يتوقع أن يستمر على الرغم من انخفاضه في الأشهر الأخيرة.

ووفق المصرف المركزي "تشير بعض المؤشرات الحاسمة، بما في ذلك زيادات الأجور، إلى مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة"، الأمر الذي دفع إلى قرار رفع أسعار الفائدة مجددا.

وكان بنك إنجلترا اختار زيادة مماثلة لتلك التي قررها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في نهاية تموز/يوليو، وإن عدّلت السلطة النقدية البريطانية توقعاتها التضخمية بزيادة طفيفة لفترة أطول متوقعة 2,5% في 2024 و1,5% في 2025.