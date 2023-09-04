اليابان تقدم قرضاً ميسراً للأردن بقيمة 100 مليون دولار

أعلنت اليابان، الأحد، تقديم قرض ميسر ومنحة بقيمة 106 ملايين دولار للأردن، وذلك خلال زيارة لوزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا إلى المملكة التقى خلالها الأحد نظيره الأردني أيمن الصفدي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان في مقر وزارة الخارجية الأردنية في عمان.

وقال بيان صادر عن السفارة اليابانية في عمان إن "حكومة اليابان قررت تقديم قرض ميسر لدعم الميزانية تحت مسمى "قرض برنامج إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز المرونة" بقيمة 15 مليار ين ياباني، أي ما يعادل نحو مئة مليون دولار أميركي لدعم الحكومة الأردنية في برنامجها الإصلاحي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي".

واضاف أن "هاياشي وطوقان قاما أيضاً بتوقيع وتبادل مذكرات منحة مساعدة بقيمة 897 مليون ين ياباني، أي ما يعادل نحو ستة ملايين وخمسمئة ألف دولار أميركي، لصالح "مشروع تعزيز قدرة تشغيل نظام الطاقة".

وبحسب البيان "تهدف منحة المساعدة الجديدة إلى تعزيز تشغيل نظام الطاقة من خلال استبدال مرحلات الحماية القديمة الحالية بمرحلات حماية رقمية عالية الأداء في المحطات الفرعية الأساسية، وبالتالي توفير إمدادات كهرباء مستقرة وموثوقة في الأردن".

وشكر الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الياباني، "الدعم السخي" الذي تقدمه اليابان للاجئين والدعم الموجّه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا".

ويواجه الأردن وضعاً اقتصادياً صعباً مع معدل بطالة بلغ 22,6 بالمئة عام 2022 بحسب صندوق النقد الدولي، فيما تجاوز الدين العام 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في هذا البلد الذي تضرر بشدة من تدفق اللاجئين السوريين مع افتقاره إلى الموارد الطبيعية واعتماده بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من صندوق النقد الدولي.

ولا يزال الأردن المجاور للعراق وسوريا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والسعودية، يستضيف 1,3 مليون لاجئ سوري، أي ما يعادل 12 بالمئة من سكانه، فيما يستضيف أيضاً أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني.