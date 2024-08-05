أغلق المؤشر المصري الرئيسي، اليوم الاثنين، منخفضا 2.33% عند 27840.6 نقطة، وسط مخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي، والقلق من اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وهبطت أسهم الشرقية للدخان 5.8%، والبنك التجاري الدولي 1.2%، والسويدي 6.4%، ومدينة مصر للإسكان والتعمير 5.4%، وحديد عز 2.8%، ومجموعة طلعت مصطفى 2.1%، وإي فاينانس للاستثمارات المالية 0.8%.

وبحسب وكالة "رويترز"، ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات عند 4.3% في يوليو تموز، وسط تباطؤ كبير في التوظيف، مما يشير إلى ضعف محتمل في سوق العمل وزيادة مخاطر الركود.

وإقليمياً، تستعد إسرائيل والولايات المتحدة لتصعيد خطير في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن تعهدت إيران وحركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية بالرد على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، وفؤاد شكر القائد العسكري الكبير في "حزب الله".

وقالت منى بدير، من بنك البركة، إن البورصة المصرية والجنيه المصري تحت ضغط التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتصعيدها بشكل كبير.

أخبار ذات علاقة الأسهم الأمريكية تتراجع متأثرة بالعطل التقني العالمي

وأضافت: "كلما انتظرنا نكون أكثر ترقبا لشكل التصعيد وكيفية الرد الإيراني، وهذا وحده كفيل أن يزيد الضغوط على أي أصول مقومة بالعملة المحلية"، موضحة أن "البيئة هشة للمخاطر من هذا النوع".

وأشارت بدير إلى وجود تغيرات صعب تجاهلها، أهمها "التخارجات الواضحة" من أدوات الدين المحلية والأصول المالية المقومة بالعملة المحلية، "وهذا متسق كثيرا مع مخاطر المنطقة".

كما تحرك سعر الدولار خلال تعاملات الاثنين لأعلى سعر مقابل الجنيه منذ مارس/آذار، متجاوزا 49 جنيها.