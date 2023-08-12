ارتفاع معدل البطالة في فرنسا إلى 7.2%

كشفت تقارير إحصائية رسمية في فرنسا، الجمعة، عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد في الربع الثاني بمقدار 0.1 نقطة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وأعلن "المعهد الوطني للإحصاء" في فرنسا أن معدل البطالة وصل إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهذه هي الزيادة الأولى منذ الربع الثالث من 2021.

وأوردت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية نقلاً عن التقرير الإحصائي أن "معدل التضخم ما يزال أقل بمقدار 0.2 نقطة من مستواه في الربع الثاني من عام 2022 و 3.3 نقاط أقل من ذروته في منتصف عام 2015".

ورحب وزير العمل أوليفييه دوسوبت بتوفير فرص العمل بشكل أكبر، وقال في تغريدة عبر منصة إكس (تويتر سابقاً): "رغم التضخم، فإن معدل البطالة مستقر عند 7.2% في الربع الثاني من 2023، ووفر اقتصادنا خلاله أكثر من 20 ألف وظيفة، ما يعكس زيادة طفيفة في عدد السكان النشطين والحفاظ على معدل التوظيف عند مستوى تاريخي عالٍ".