النفط يرتفع مع إقرار الكونغرس الأمريكي لمشروع قانون سقف الدين

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط انتعاش المعنويات نتيجة لإقرار مشروع قانون سقف الدين الأمريكي وفي وقت قيمت فيه الأسواق احتمالية تنفيذ "أوبك+" لخفض في الإنتاج لدعم الأسعار في اليومين المقبلين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 0.96 بالمئة إلى 74.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو 0.94 بالمئة إلى 70.76 دولار للبرميل، وذلك بعد أن شهدت أسعار النفط يومين متتاليين من الخسائر.

وتلقت الأسواق طمأنة بعد إقرار مشروع قانون في الكونغرس يعلق سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار إضافة إلى مؤشرات في وقت سابق على احتمال وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.