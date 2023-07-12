المملكة العربية السعودية توافق على الانضمام إلى رابطة "آسيان"

أقرت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، الانضمام إلى معاهدة رابطة دول آسيا "آسيان"، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء السعودي، ترأسه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وبحسب "واس"، ناقش الاجتماع عدة ملفات وقضايا، بينها العلاقات مع فرنسا وروسيا، ونجاح تنظيم الحج. وانتهي الاجتماع إلى عدة قرارات أبرزها "الموافقة على انضمام المملكة إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، وبروتوكولاتها".

ومعاهدة الصداقة والتعاون هي معاهدة سلام بين الدول الأعضاء في رابطة "آسيان"، وهي منظمة اقتصادية تضم 10 دول، هي: تايلاند، وإندونيسيا، والفلبين، وماليزيا، وسنغافورة، وبروناي، وكمبوديا، وميانمار، وفيتنام، ولاوس.

وتأسست رابطة دول آسيا في آب/ أغسطس 1967 في بانكوك بتايلاند. وتضم هذه المعاهدة أكثر من 40 دولة شريكة مع دول "آسيان".

وسبق أن أقرت السعودية، في 29 آذار/ مارس الماضي، الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفة "شريك حوار" تمهيداً للعضوية الكاملة، في أحدث تقارب مع الصين آنذاك.

ووقعت ثلاث دول خليجية، هي الإمارات وقطر وعمان، العام الماضي، على معاهدة الصداقة والتعاون مع دول رابطة "آسيان" لتوطيد علاقات الدول الثلاث مع دول الرابطة، ولتطوير وزيادة أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات شتى، فيما جمع "مجلس التعاون الخليجي" و"رابطة جنوب شرق آسيا" اجتماعات ثنائية عدة.

ويشترك الطرفان في أهميتهما الاستراتيجية والنمو الاقتصادي الذي يتسمان به، إلى جانب حرصهما على الحياد في القضايا التي تشهد استقطاباً بين القوى الكبرى.