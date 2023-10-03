التضخم في تركيا يرتفع إلى 61.53% في سبتمبر

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 61.53% في سبتمبر/ أيلول.

ويقل ذلك قليلًا عن المتوقع ومرتفعًا للشهر الثالث على التوالي نتيجة زيادة الضرائب وانخفاض سعر الليرة في الآونة الأخيرة.

وسجل معدل تضخم أسعار المستهلكين 4.75% على أساس شهري.

ووفقًا لاستطلاع أجرته "رويترز"، كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 61.7%.

وقفز التضخم إلى أكثر من 85% العام الماضي بعد أن أدَّت دورة حادة من خفض أسعار الفائدة إلى انهيار تاريخي للعملة في أواخر عام 2021.

ولكن بعد الفوز في انتخابات مايو/ أيار حوَّل الرئيس رجب طيب أردوغان الاتجاه وعيَّن فريقًا اقتصاديًّا جديدًا لتبني سياسات تقليدية بصورة أكبر.

وانخفضت الليرة إثر تخفيف سيطرة الدولة عليها بنحو 26% منذ الانتخابات، كما تراجعت 0.2% خلال اليوم إلى 27.5005 للدولار.

ويتوقع اقتصاديون والحكومة أن يرتفع التضخم إلى نحو 70% بحلول نهاية العام وأن يصل إلى 75% في مايو/ أيار المقبل قبل أن يبدأ في التراجع.

ورفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيس 500 نقطة أساس إلى 30%، في استمرار لتشديد السياسة النقدية للشهر الرابع على التوالي. ومنذ التحول الكامل في السياسة النقدية في يونيو/ حزيران، رفع البنك أسعار الفائدة 2150 نقطة أساس لكبح التضخم.

وبعد هذا التحول في السياسة النقدية، عدلت ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية لتركيا إلى "مستقرة" من "سلبية" الأسبوع الماضي، وأرجعت هذا إلى التحركات الرامية لتهدئة الاقتصاد وتحقيق استقرار في سعر الصرف.

ومن المقرر أن تلقي رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، التي عينها أردوغان في يونيو/ حزيران، كلمة أمام البرلمان في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 3.40% على أساس شهري في سبتمبر/ أيلول، مسجلًا ارتفاعًا سنويًّا بلغ 47.44% وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي.