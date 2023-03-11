لمنع "تمويل الحرب".. كندا تحظر واردات الألمنيوم والصلب من روسيا

حظرت كندا، الجمعة، واردات الألمنيوم والصلب من روسيا بهدف "قطع أو الحد من الإيرادات التي تستخدم لتمويل الغزو غير القانوني والهمجي لأوكرانيا".

وكانت هذه الواردات تمثل قرابة 250 مليون دولار كندي (170 مليون يورو) في 2021، حسب أحدث البيانات الحكومية.