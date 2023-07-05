"خيار أول".. إقبال لافت على السيارات الكهربائية في الأردن

شهد السوق الأردني، خلال النصف الأول من العام 2023 اقبالا لافتا على شراء السيارات الكهربائية والهجينة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبات هذا النوع من المركبات خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأردنيين، وسط زيادات كبيرة في أسعار المحروقات.

وارتفع التخليص على المركبات الكهربائية، بنسبة 96% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لأرقام رسمية صادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، وفقا لوكالة الأنباء "بترا".