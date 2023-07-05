"خيار أول".. إقبال لافت على السيارات الكهربائية في الأردن
شهد السوق الأردني، خلال النصف الأول من العام 2023 اقبالا لافتا على شراء السيارات الكهربائية والهجينة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبات هذا النوع من المركبات خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأردنيين، وسط زيادات كبيرة في أسعار المحروقات.
وارتفع التخليص على المركبات الكهربائية، بنسبة 96% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لأرقام رسمية صادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، وفقا لوكالة الأنباء "بترا".
وبحسب بيان صدر عن الهيئة نشرته الوكالة، فإن "المركبات التي تم التخليص عليها توزعت على نحو 6310 مركبات بنزين، و3255 مركبة ديزل، و8039 مركبة هايبرد، و13861 مركبة كهربائية، فيما بلغ عدد السيارات المعاد تصديرها نحو 20238 مركبة".
ولوحظ ارتفاع كبير في الطلب على المركبات الكهربائية، حيث زاد عدد هذه المركبات التي جرى التخليص عليها خلال النصف الأول من العام 2023، 13861 مركبة، مقارنة بـ 7054 مركبة في الفترة ذاتها من عام 2022، فيما شهدت السيارات العاملة بالبنزين والديزل انخفاضا بنسبة 17 % و 32 % على التوالي.
إقبال لافت
وقال الخبير في قطاع المحروقات هاشم عقل، إن هناك حالة إقبال شديد جدا على السيارات الكهربائية في السوق الأردنية، بسبب جدواها الاقتصادية والتوفير الهائل الذي يحدث نتيجة استخدام هذه الأنواع من السيارات.
وبين عقل في تصريح لـ"إرم نيوز" بأن السيارات التقليدية باتت تشكل أعباء اقتصادية كبيرة على المواطن الأردني، فعلاوة على ارتفاع أسعار المحروقات والحاجة لاستهلاك كميات كبيرة من الوقود، تتطلب المركبات التقليدية، عمليات صيانة متواصلة، وهذه تكاليف يمكن الاستغناء عنها بحالة استخدام المركبات الكهربائية.
وأضاف "المركبات الكهربائية أصبحت تشكل جدوى اقتصادية حقيقية، في ظل معاناة المواطن الأردني من ارتفاع كبير في أسعار المحروقات، وبالتالي أصبحت الخيار الأفضل"، علاوة على ذلك بات هذا النوع من المركبات متوفرا بشكل كبير في الأردن وبأسعار مقبولة نسبيا.
وتوقع الخبير في قطاع المحروقات، انخفاض أسعار المركبات الكهربائية خلال الأعوام المقبلة، مع زيادة انتاج المصانع لها، والتطور في انتاج بطاريات عملية تقطع مسافات كبيرة ويمكن شحنها بصورة أسرع.
الخيار الأول
ولفت "عقل" إلى أن المركبات الكهربائية باتت الخيار الأول لدى المواطن الأردني، حيث إن شريحة واسعة من الأردنيين تفضل الاستغناء عن المركبات العاملة بالوقود التقليدي سواء "الديزل والبنزين"، واستبدالها بالمركبات الكهربائية.
وأضاف "كانت السيارات الكهربائية غير مفضلة لدى الأردنيين خلال الأعوام الماضية، بسبب قصر المسافات التي تقطعها هذه المركبات، والارتفاع الكبير بأسعار البطاريات مقارنة بأسعار قطع غيار المركبات التقليدية، إلا أن "المركبات الكهربائية" باتت الخيار الأول، بعد التطور في صناعتها واستخدام أنواع جديدة من البطاريات يمكنها قطع مسافات أكبر في الشحنة الواحدة، وتصل إلى 400 و500 كيلومترا.
وأوضح الخبير في قطاع المحروقات، بأن زيادة الاقبال على المركبات الكهربائية، يتطلب إجراءات جديدة من الجهات الرسمية، عبر توفير نقاط شحن داخل وخارج المدن، حتى يتمكن المواطن من الحصول على الخدمة في حالات الطوارئ.