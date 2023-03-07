السعودية تتيح استقدام عمال لـ 13 مهنة جديدة

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، إنها أتاحت 13 مهنة جديدة للاستقدام عبر منصة "مساند" الإلكترونية الرسمية الخاصة بخدمات العمالة المنزلية في المملكة.



ونشرت منصة "مساند" عبر حسابها الرسمي في تويتر، قائمة بالمهن الجديدة، وهي عامل عناية شخصية، حارس منزلي، مدرس خاص، خياط منزلي، مدير منزل، مزارع منزلي، قهوجي منزلي، سفرجي منزلي، مباشر منزلي، أخصائي نطق وسمع خاص، مساعد شخصي، عامل مساند، سائقة خاصة.