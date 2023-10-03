الإيجارات في إسبانيا تسجل مستويات تاريخية

أفاد تقرير شركة "Idealista" بأن أسعار استئجار المساكن بإسبانيا ارتفع في أيلول/ سبتمبر بنسبة 9.3% على أساس سنوي أي 11.8 يورو/م2 في المتوسط، كما أن 21 مدينة وصلت إلى مستويات تاريخية؛ وإجمالي 34 منها أصبحت أسعارها أعلى مما كانت عليه قبل قانون الإسكان، وفقاً لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وبحسب التقرير، تم تسجيل أكبر الزيادات في الإيجارات، في أيلول/ سبتمبر الماضي مقارنة بالعام السابق في جزر البليار بنسبة 22.7%؛ وفالنسيا 15.9%؛ وجزر الكناري بنسبة 14.5%.

وأشار التقرير إلى أن هناك 6 تجمعات تتمتع بالحكم الذاتي قد وصلت إلى القيم القصوى وهي مدريد؛ كاتالونيا؛ جزر الكناري؛ ريوخا؛ إقليم الباسك وكاستيلا لا مانشا.

واعتبرت برشلونة أغلى مكان لاستئجار منزل بقيمة 20 يورو للمتر المربع، بعد أن سجلت زيادة بلغت 18.1%، تليها مدريد، 17.7 يورو، مسجلة زيادة بنسبة 10.7%.

وأوضح التقرير أنه بالرغم من مرور أربعة أشهر على إقرار قانون الإسكان، إلا أنه لم يتمكن من احتواء أسعار الإيجارات، حيث إن ارتفاع الأسعار يمثل مشكلة لـ 70% من المستأجرين، ونقص المعروض مشكلة لـ 39% منهم.

"Idealista"