"نيويورك تايمز": أمريكا تخون أطفالها مرة أخرى
تضاعف فقر الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2021 و2022، بحسب تقرير التعداد السكاني الأخير حول الدخل والفقر، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".
وقالت الصحيفة إن هذا يعني أن 5.1 مليون طفل قد دُفعوا إلى البؤس، لأنه من البائس حقًا أن تكون فقيرًا في أمريكا.
وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات الفقر بين الأطفال لم يكن ناجمًا عن التضخم أو مشاكل الاقتصاد الكلي الأخرى، بل كان نتيجة لخيار سياسي، فالقصة في واقع الأمر بسيطة للغاية: فقد منع الجمهوريون وحفنة من الديمقراطيين المحافظين تمديد البرامج الفيدرالية التي أدت إلى خفض فقر الأطفال بشكل كبير على مدى العامين الماضيين، ونتيجة لذلك ضاعت كل المكاسب تقريبًا.
ووصفت الصحيفة هذا الخيار السياسي بـ "الغبي" و"القاسي"، لسببين: أولاً، كان تجنب الكثير من هذه الكارثة الإنسانية يكلف قدرًا ضئيلًا من المال.
وثانيًا، يعد فقر الأطفال مكلفًا للغاية على المدى الطويل بالنسبة للأمة ككل: فالأمريكيون الذين يعيشون في فقر مع نمو الأطفال يصبحون بالغين أقل صحة وإنتاجية، وعليه فإن رفض مساعدة الأطفال الفقراء قد يؤدي في الواقع، بمرور الوقت، إلى زيادة العجز في الميزانية.
وأضافت "نيويورك تايمز" أنه كان من الممكن تجنب أكثر من نصف الارتفاع في معدلات فقر الأطفال من خلال تمديد فترة تعزيز الإعفاء الضريبي للأطفال لعام 2021، وربما كان مثل هذا التمديد ليكلف ميزانية مباشرة تبلغ نحو 105 مليارات دولار سنويًا.
ولفتت إلى أنه قد يبدو هذا المبلغ كبيرًا بالنسبة للأشخاص الذين ليسوا على دراية بحجم الاقتصاد الأمريكي وغيره من البرامج الاجتماعية الكبرى، لكنه في الواقع مبلغ متواضع، وهو أقل من نصف بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأكدت أنه جزء صغير مما يتم إنفاقه على الضمان الاجتماعي (1.3 تريليون دولار) والرعاية الطبية (800 مليار دولار)؛ وأنه أكثر بقليل من نصف خسارة الإيرادات السنوية الناجمة عن تخفيض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الضريبي لعام 2017.
وأردفت الصحيفة: "لسوء الحظ، لا يستطيع الأطفال التصويت، ويميل البالغون الفقراء إلى عدم التصويت أيضًا، ومن ثم، يستطيع الساسة أن يفلتوا من العقاب على السياسات التي تلحق الضرر بالأطفال الفقراء، لكن ليس كل الساسة ساخرين تمامًا؛ بعضهم يهتم حتى بالأمريكيين الذين لا يصوتون أو يرسلون لهم الأموال، ومن الناحية الواقعية، فإن الإرادة السياسية اللازمة للتراجع عن خطأنا الفادح غير موجودة في الوقت الحالي، لكن هناك دائمًا أملا في أننا سنفعل الشيء الصحيح في النهاية".
المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز"