"نيويورك تايمز": أمريكا تخون أطفالها مرة أخرى

تضاعف فقر الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2021 و2022، بحسب تقرير التعداد السكاني الأخير حول الدخل والفقر، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت الصحيفة إن هذا يعني أن 5.1 مليون طفل قد دُفعوا إلى البؤس، لأنه من البائس حقًا أن تكون فقيرًا في أمريكا.

وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات الفقر بين الأطفال لم يكن ناجمًا عن التضخم أو مشاكل الاقتصاد الكلي الأخرى، بل كان نتيجة لخيار سياسي، فالقصة في واقع الأمر بسيطة للغاية: فقد منع الجمهوريون وحفنة من الديمقراطيين المحافظين تمديد البرامج الفيدرالية التي أدت إلى خفض فقر الأطفال بشكل كبير على مدى العامين الماضيين، ونتيجة لذلك ضاعت كل المكاسب تقريبًا.

ووصفت الصحيفة هذا الخيار السياسي بـ "الغبي" و"القاسي"، لسببين: أولاً، كان تجنب الكثير من هذه الكارثة الإنسانية يكلف قدرًا ضئيلًا من المال.

وثانيًا، يعد فقر الأطفال مكلفًا للغاية على المدى الطويل بالنسبة للأمة ككل: فالأمريكيون الذين يعيشون في فقر مع نمو الأطفال يصبحون بالغين أقل صحة وإنتاجية، وعليه فإن رفض مساعدة الأطفال الفقراء قد يؤدي في الواقع، بمرور الوقت، إلى زيادة العجز في الميزانية.