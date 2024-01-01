تقرير: حرب غزة تكبد إسرائيل 18 مليار دولار
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول كلفت إسرائيل نحو 18 مليار دولار حتى الآن، واعتبرت أن آثارها قد تفوق فترة الإغلاق خلال جائحة كورونا عام 2020.
وأوضح التقرير أن إسرائيل تتكبد يوميًّا حوالي 220 مليون دولار منذ بدء الحرب، مشيرًا إلى أن هذه الخسائر أثرت على موازنة الربع الرابع من العام الماضي بقيمة 19 مليار دولار، وقد تصل إلى 20 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024.
ويرى التقرير أن الحديث عن التكلفة المادية "غير مناسب" الآن، في ظل استمرار سقوط القنابل التي تقتل مئات الفلسطينيين يوميًّا، وأعداد أقل من الجنود الإسرائيليين لكنها غير مسبوقة.
ورغم ذلك، قالت الصحيفة إن العوامل الاقتصادية التي تقف وراء الهجوم المستمر منذ أسابيع لها آثار قوية على إسرائيل والفلسطينيين والشرق الأوسط.
وتعرضت غزة لخسائر كبيرة مع الدمار الذي لحق بنصف المباني وثلثي المنازل في القطاع، وتهجير 1.8 مليون شخص ومقتل أكثر من 21 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
إلا أن الاقتصاد الإسرائيلي، تضرر كذلك، ويقارن بعض الاقتصاديين الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد في الدولة العبرية، بجائحة فيروس كورونا في عام 2020، ويقول آخرون إن الأمر قد يكون أسوأ.
وأضاف التقرير بأن إسرائيل تنفق أموالاً طائلة على نشر أكثر من 220 ألف جندي احتياطي في المعركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ودعم رواتبهم.
والعديد من هؤلاء الاحتياط هم عمال في مجال التكنولوجيا الفائقة في مجالات الإنترنت والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والأدوية والحلول المناخية، بحسب الصحيفة.
وإلى جانب هذه الأموال، تدعم إسرائيل أيضا مئات الآلاف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان.
ويتم إيواء العديد من هؤلاء الأشخاص في فنادق في الشمال والجنوب على نفقة الحكومة، وفق التقرير.
وعلاوة على ذلك، تشير الصحيفة إلى أن "الكثير من الإسرائيليين مصابون بصدمات نفسية، إضافة لتعطل الكثيرين عن العمل بعد توقف قطاعات مثل السياحة وأعمال البناء وغيرها".
المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية