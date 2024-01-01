تقرير: حرب غزة تكبد إسرائيل 18 مليار دولار

ويرى التقرير أن الحديث عن التكلفة المادية "غير مناسب" الآن، في ظل استمرار سقوط القنابل التي تقتل مئات الفلسطينيين يوميًّا، وأعداد أقل من الجنود الإسرائيليين لكنها غير مسبوقة.

ورغم ذلك، قالت الصحيفة إن العوامل الاقتصادية التي تقف وراء الهجوم المستمر منذ أسابيع لها آثار قوية على إسرائيل والفلسطينيين والشرق الأوسط.

وتعرضت غزة لخسائر كبيرة مع الدمار الذي لحق بنصف المباني وثلثي المنازل في القطاع، وتهجير 1.8 مليون شخص ومقتل أكثر من 21 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

إلا أن الاقتصاد الإسرائيلي، تضرر كذلك، ويقارن بعض الاقتصاديين الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد في الدولة العبرية، بجائحة فيروس كورونا في عام 2020، ويقول آخرون إن الأمر قد يكون أسوأ.

وأضاف التقرير بأن إسرائيل تنفق أموالاً طائلة على نشر أكثر من 220 ألف جندي احتياطي في المعركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ودعم رواتبهم.