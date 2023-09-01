تقرير: مجموعة "بريكس" تعد لتجارة البترول "بلا دولار"

اعتبر تقرير نشره موقع "انيرجي انتلجنس" الأمريكي أن التوسع المحتمل لمجموعة "بريكس" يثير مزيدا من التساؤلات حول هيمنة الدولار على تجارة الطاقة العالمية.

وبحسب الموقع، فعندما تتم إضافة الدول الست التي تمت دعوتها مؤخرا إلى بريكس، وتحديدا السعودية والإمارات وإيران، ستقفز حصة المجموعة من إنتاج النفط العالمي من 20% إلى 42%.

وجاء في التقرير: "قد يتزايد الاهتمام بنظام لا يعتمد على الدولار، لكن من المرجح أن يستغرق تطبيقه سنوات من الآن.. أما إزاحة الدولار عن موقعه المهيمن على تجارة الطاقة فقد تكون صعبة بشكل خاص".

وبالنظر إلى طموحات "بريكس" للتخلص من الاعتماد على الدولار في تدفقاتها التجارية البينية المتنامية، فإن توسيع المجموعة قد يزيد من احتمالية حدوث منافسة، مع وجود دول تفكر في خيارات الدفع بغير الدولار.