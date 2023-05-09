تركيا.. زيادة أجور العمالة الحكومية 45% اعتبارًا من يوليو

قررت تركيا زيادة أجور العمالة الحكومية في البلاد بنسبة 45%، اعتبارًا من يوليو/ تموز المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، قرار الزيادة، موضحًا أنه مع هذه الزيادة سيرتفع أدنى راتب للعمال الحكوميين إلى 15 ألف ليرة تركية (حوالي 768 دولارًا).