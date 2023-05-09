تركيا.. زيادة أجور العمالة الحكومية 45% اعتبارًا من يوليو
قررت تركيا زيادة أجور العمالة الحكومية في البلاد بنسبة 45%، اعتبارًا من يوليو/ تموز المقبل.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، قرار الزيادة، موضحًا أنه مع هذه الزيادة سيرتفع أدنى راتب للعمال الحكوميين إلى 15 ألف ليرة تركية (حوالي 768 دولارًا).
وأوضح الرئيس التركي، خلال مؤتمر مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، بمشاركة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، ورؤساء نقابات عمالية، أن حكومته تقوم أيضًا في الوقت الحالي بإعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين.
كما تعهد بزيادة الأجور الصافية للمحاربين القدامى، والمتضررين من الإرهاب وأقارب الشهداء ممن ينضوون تحت بند العمالة الحكومية.
وأكد أردوغان أن أولويات حكوماته (حزب العدالة والتنمية) دومًا هي حماية العمالة الحكومية والمواطنين بشكل عام من آثار التضخم.