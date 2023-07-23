تقرير: نشاط شركات الاستشارات الأمريكية في الصين على المحك

وذكرت الصحيفة بأن "شركة (بين Bain) الأمريكية للاستشارات الإدارية أخبرت موظفيها الجدد في الصين الانتظار حتى وقت متأخر من عام 2025 لبدء وظائفهم، في حين أن ما يقرب من نصف موظفي شركة "ماكينزي" ليست لديهم مشاريع مدفوعة للعمل عليها.

وأضافت أن "فريق الصين التابع لمجموعة بوسطن الاستشارية يعقد جلسات استراتيجية حول كيفية إنعاش أعمالها المتعثرة في الصين".

وكانت السلطات الصينية قد نفذت في مايو/أيار الماضي، مداهمات على مكتب شركة "بين Bain" الأمريكية في شنغهاي وشركة الاستشارات الرائدة "كاب فيجن Capvision" والتي تضم 450 ألف خبير لـ"أسباب" تتعلق بـ"الإضرار بالأمن القومي للصين".

ونقلت الصحيفة عن مقربين من "ماكينزي" الاستشارية، "أن الشركة تكافح من أجل إنشاء مشاريع جديدة في الصين، حيث يعمل العديد من الموظفين حاليًا على تقديم مقترحات أو أعمال غير مدفوعة للعملاء، فيما اعتبر أحد المستشارين للشركة أن تواجد ماكينزي في الصين يبدو كمن يركب على متن سفينة تغرق".

وقالت شركة ماكينزي لصحيفة فاينانشال تايمز، إنها "لديها قاعدة عملاء صلبة في الصين"، فيما نقلت الصحيفة عن ثلاثة من كبار المستشارين في الشركات الأمريكية العاملة في الصين قولهم، "إن الطلب على خدمات الشركات الاستشارية العابرة للحدود كان كبيرًا في السابق".