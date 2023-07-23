تقرير: نشاط شركات الاستشارات الأمريكية في الصين على المحك
قالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، إن شركات الاستشارات الأمريكية الكبرى العاملة في الصين تكافح من أجل جذب مزيدٍ من الأعمال التجارية، بعد أن سببت مداهمات وكالات الأمن القومي الصينية، لمكاتب هذه الشركات، مخاوف لدى العملاء المحليين وتراجعًا من قبل المستثمرين العالميين.
وذكرت الصحيفة بأن "شركة (بين Bain) الأمريكية للاستشارات الإدارية أخبرت موظفيها الجدد في الصين الانتظار حتى وقت متأخر من عام 2025 لبدء وظائفهم، في حين أن ما يقرب من نصف موظفي شركة "ماكينزي" ليست لديهم مشاريع مدفوعة للعمل عليها.
وأضافت أن "فريق الصين التابع لمجموعة بوسطن الاستشارية يعقد جلسات استراتيجية حول كيفية إنعاش أعمالها المتعثرة في الصين".
وكانت السلطات الصينية قد نفذت في مايو/أيار الماضي، مداهمات على مكتب شركة "بين Bain" الأمريكية في شنغهاي وشركة الاستشارات الرائدة "كاب فيجن Capvision" والتي تضم 450 ألف خبير لـ"أسباب" تتعلق بـ"الإضرار بالأمن القومي للصين".
ونقلت الصحيفة عن مقربين من "ماكينزي" الاستشارية، "أن الشركة تكافح من أجل إنشاء مشاريع جديدة في الصين، حيث يعمل العديد من الموظفين حاليًا على تقديم مقترحات أو أعمال غير مدفوعة للعملاء، فيما اعتبر أحد المستشارين للشركة أن تواجد ماكينزي في الصين يبدو كمن يركب على متن سفينة تغرق".
وقالت شركة ماكينزي لصحيفة فاينانشال تايمز، إنها "لديها قاعدة عملاء صلبة في الصين"، فيما نقلت الصحيفة عن ثلاثة من كبار المستشارين في الشركات الأمريكية العاملة في الصين قولهم، "إن الطلب على خدمات الشركات الاستشارية العابرة للحدود كان كبيرًا في السابق".
وأضاف الصحيفة نقلًا عن المسؤولين "تراجع الاهتمام الأجنبي بالصين، وأدى التحول الداخلي للبلاد إلى انخفاض مشاريع الأعمال الأجنبية في الصين".
وفي وقت سابق من هذا العام "عرضت مجموعة "بين" الأمريكية على موظفيها في الصين إجازات طوعية لمدة ستة أشهر مقابل الحصول على جزء من رواتبهم".
وتعليقًا على الشائعات التي تفيد بأن شركة "بين" وشركة ماكينزي تفكران في الانسحاب من السوق الصيني بالكامل، نفت "بين" ذلك وأكدت بأنه ليست لدى الشركة خطط للخروج من الصين.
يأتي هذا في خضم التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، فضلًا عن يقظة الصين المتزايدة تجاه "عمليات تجسس أمريكية محتملة".
وقالت فاينانشال تايمز الأمريكية، إن "الصين وسّعت من قوانين مكافحة التجسس في أبريل، لتشمل تغطية أي وثائق أو بيانات أو مواد أو عناصر تتعلق بالأمن القومي الصيني ومصالح الدولة، حيث داهمت الشرطة في الشهر ذاته المقر الرئيس لشركة Bain الأمريكية، وصادروا أجهزة تابعة لها واستجوبوا موظفين تابعين للشركة.
المصدر: صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية