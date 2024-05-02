رغم هجمات ميليشيا الحوثي.. ميرسك ترفع توقعاتها لأرباح العام

رفعت مجموعة الشحن ميرسك توقعاتها لأرباح العام بأكمله بعد أن أعلنت أرباح الربع الأول اليوم الخميس، مستندة إلى الطلب القوي وفترات الإبحار الأطول لتجنب الصراع في البحر الأحمر.

وقالت الشركة، التي يُنظر إليها على أنها مقياس لحركة التجارة العالمية، إن من المتوقع أن تستمر اضطرابات الشحن الناجمة عن هجمات ميليشيا الحوثي في اليمن على السفن في البحر الأحمر حتى نهاية العام على الأقل، مضيفة أن نمو الطلب على الشحن بالحاويات كان أعلى من المتوقع، وفقا لـ"رويترز".

وقال الرئيس التنفيذي فنسنت كليرك: "إن أحجام الحاويات التي نراها اليوم كبيرة جدا مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العالمي".

وأضاف: "سنشهد في مرحلة ما عودة الأحجام إلى طبيعتها".

وحوّلت ميرسك ومنافسوها مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا منذ ديسمبر (كانون الأول) لتجنب هجمات ميليشيا الحوثيين على السفن في البحر الأحمر؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن بسبب فترات الإبحار الأطول.

وقال كليرك: "شهدنا تصعيدًا للوضع في المنطقة... وعدلت ميرسك، وجميع خطوط الشحن، (مسار) شبكاتها بشكل أو آخر بصورة دائمة".