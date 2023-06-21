السعودية تخصص 7.8 مليار دولار لـ"الرياض إكسبو 2030"

خصصت المملكة العربية السعودية 7.8 مليار دولار لاستضافة فعاليات معرض إكسبو الدولي 2030 في العاصمة الرياض.

وعرض وفد السعودية المشارك في اجتماع الجمعية العمومية الـ172 للمكتب الدولي للمعارض، الذي عُقد الثلاثاء في مدينة باريس الفرنسية، ملف استضافة مدينة الرياض معرض "إكسبو الدولي 2030" أمام أعضاء المكتب الدولي للمعارض، بعنوان "معًا نستشرف المستقبل"، ويتمحور حول التقنية والابتكار والاستدامة والتعاون العالمي.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية: "إكسبو 2030 يمثل فرصة لتعزيز العمل في المشاريع ذات التأثير العالمي، وللتعاون في إيجاد حلول عالمية لتحدياتنا المشتركة، من خلال الابتكار والاستدامة والشمولية، وكلها تكمن في صميم عرض إكسبو 2030 الرياض. وكذلك التزام السعودية القوي والمستمر تجاه البلدان النامية، من خلال توفير برنامج مساعدة لضمان تمثيل أكبر مجموعة متنوعة من الدول والثقافات".

وأضاف: "عرض الرياض لاستضافة إكسبو 2030 يتضمن حزمة برامج، منها تخصيص 343 مليون دولار لمساعدة 100 دولة في مجالات، مثل تشييد الأجنحة، والصيانة، ودعم التقنيات، والسفر، والفعاليات، وما إلى ذلك".