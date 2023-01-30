بعد تصاعد أزمة الأسعار.. مصر تلجأ لاستغلال المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف

لجأت الحكومة المصرية إلى المخلفات الزراعية لاستخدامها في صناعة الأعلاف، بعد تصاعد الأزمة وارتفاع الأسعار بشكل كبير، ما أدى لزيادة "جنونية" في أسعار اللحوم والدواجن، بحسب ما جاء في بيان لمجلس الوزراء المصري، بعد اجتماعه اليوم الإثنين.

وقال البيان إن الاجتماع تضمن الإشارة إلى أنه تتوافر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية تقدر بحوالي 40 مليون طن سنوياً، وتستخدم حالياً في عدد من المجالات، منها إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الأسمدة العضوية مثل (الكومبوست)، كما تدخل في بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب المسطحة، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية.

وأضاف أن جزءا من مخلفات التصنيع الزراعي يدخل في صناعة الأعلاف المستخدمة كعلف للمواشي، مثل "الأكساب - الردة - تفل بنجر السكر - المولاس - مخلفات مضارب الأرز، وغيرها".

وأشار إلى تولي لجنة تحديث مواصفات الأعلاف في المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لوزارة الزراعة إعداد مواصفة قياسية لكل منتج من المخلفات بغرض تسهيل تداولها، ووضع معايير لقبولها كخامات ذات قيمة غذائية، ولكي تتمكن مصانع الأعلاف من إدراجها كخامة علفية بديلة للخامات التقليدية عالية الثمن.

ونوه بأن هناك تنسيقا وتعاونا بين وزارتي الزراعة والبيئة في ملف التعامل مع المخلفات الزراعية، وآليات تعظيم الاستفادة منها، موضحاً قيام المختصين في الوزارتين بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية والتوسع في بحث تدوير المخلفات الزراعية غير المستخدمة وأماكن تركزها وتحديد آليات استخدامها.