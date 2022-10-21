بعد انتقادات واسعة.. الحكومة التونسية تحسم الجدل حول "رفع الدعم"

حسمت الحكومة التونسية، الخميس، الجدل بشأن حقيقة توجهها لرفع الدعم عن المواد الأساسية، وذلك عقب انتقادات متصاعدة من اتحاد الشغل، أثار تكهنات واسعة بمواجهة مرتقبة بين الجانبين.

وقال وزير التشغيل والتكوين المهني بالحكومة التونسية، نصر الدين النصيبي، مساء الخميس، إن الحكومة ليس لديها أي نية لرفع الدعم، مؤكدًا أنها تسعى ضمن خطتها للإصلاحات إلى حوكمة منظومة الدعم وتوجيهها إلى مستحقيها الفعليين.

وأكد الوزير التونسي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أن الهدف الحقيقي للحكومة من برنامج الإصلاحات، هو "دفع الإنتاج وخلق الثروة وتحقيق نسب نمو أكبر وخلق مواطن شغل جديدة".

وأوضح أن "تحقيق تلك الأهداف يتطلب الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية، الذي يرمي إلى تحقيق توازنات المالية العامة وحوكمة المؤسسات العامة وتطوير منظومة الضرائب وتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار وخلق النمو".

وأكد أن تمويل برنامج الإصلاحات سيكون عن طريق القرض المتوقع إبرامه مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر المقبل بقيمة 1.9 مليار دولار والذي سيقع صرفه على أقساط طيلة 4 سنوات".

يأتي ذلك، بعد تحذيرات أطلقها سياسيون ومحللون، من اندلاع "مواجهة جديدة" بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة نجلاء بودن، بسبب رفع محتمل للدعم عن المواد الأساسية، حيث حذر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي من أن "أياما صعبة" تنتظر البلاد، مشددا على أن الاتحاد "لن يبقى مكتوف الأيدي".

وأكد الطبوبي، أن "قرار رفع الدعم لن يمر نظرا لكون أجور الموظفين متدنية وتوجد هشاشة اجتماعية كبيرة جدا وهذا خطر".

وأضاف الطبوبي في تصريحات سابقة نقلتها إذاعة "موزاييك" المحلية: "يتحدثون عن توجيه الدعم إلى مستحقيه، في حين أن 80% من التونسيين يستحقون الدعم، وبالتالي كيف سيكون توجيه هذا الدعم؟".

وتابع: "هذا الكلام مجرد شعارات، ستدخل البلاد في دوامة خطيرة جدا، ولذلك فإن الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل قررت أن تجتمع في الأيام القادمة لأن صبرنا نفد".