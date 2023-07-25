تقرير: بريطانيا تواجه أعلى عبء ديون في مجموعة السبع

تتجه المملكة المتحدة لتحصيل أعلى مدفوعات فوائد على الدين في مجموعة السبع G7 هذا العام، إذ أدت الأسعار المرتفعة إلى زيادة ديونها المرتبطة بارتفاع سعر الفائدة "التضخم"، وفق ما ذكرت صحيفة تليغراف البريطانية.

وقالت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الخزانة البريطانية ستنفق 110 مليارات جنيه إسترليني على فوائد الدين في عام 2023، وفقًا لتوقعات وكالة التصنيف الائتماني فيتش، وهو ما يعادل 10.4 % من إجمالي إيرادات الحكومة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه النسبة هي الأعلى بين جميع البلدان المتقدمة اقتصادياً؛ مما يضع بريطانيا في صدارة الدول لأول مرة منذ بدء تسجيل السجلات في عام 1995.