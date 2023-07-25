تقرير: بريطانيا تواجه أعلى عبء ديون في مجموعة السبع
تتجه المملكة المتحدة لتحصيل أعلى مدفوعات فوائد على الدين في مجموعة السبع G7 هذا العام، إذ أدت الأسعار المرتفعة إلى زيادة ديونها المرتبطة بارتفاع سعر الفائدة "التضخم"، وفق ما ذكرت صحيفة تليغراف البريطانية.
وقالت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الخزانة البريطانية ستنفق 110 مليارات جنيه إسترليني على فوائد الدين في عام 2023، وفقًا لتوقعات وكالة التصنيف الائتماني فيتش، وهو ما يعادل 10.4 % من إجمالي إيرادات الحكومة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه النسبة هي الأعلى بين جميع البلدان المتقدمة اقتصادياً؛ مما يضع بريطانيا في صدارة الدول لأول مرة منذ بدء تسجيل السجلات في عام 1995.
وقال إد باركر، رئيس البحوث العالمية للسيادات والهيئات العليا في فيتش: "شهدنا صدمة التضخم الكبيرة التي تؤثر سلباً على المالية العامة، وهذا بالطبع يعتبر من العوامل الرئيسة التي تؤثر على تصنيف الائتمان السيادي".
وتشكل حوالي ربع ديون الحكومة البريطانية سندات تتأثر قيمتها بالتضخم، وهو ما يُعرف باسم السندات المرتبطة بالتضخم، وتتغير المدفوعات لهذه السندات بناءً على تغيرات معدل التضخم.
وتعتبر بريطانيا استثناءً في هذا الصدد، حيث تأتي إيطاليا في المرتبة التالية بنسبة 12 في المائة، بينما تمتلك معظم البلدان أقل من 10% من هذه النوعية من الديون.
المصدر: صحيفة تليغراف البريطانية