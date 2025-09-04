العراق يوضح سبب توقف الربط الكهربائي مع تركيا

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الخميس، توقف خط الربط الكهربائي مع تركيا، ما تسبب بخسارة نحو 600 ميغاواط من الطاقة كانت تغذي المنظومة الوطنية، لا سيما في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في مقابلة متلفزة، إن "الخط التركي كان قد دخل الخدمة قبل ثمانية أشهر بطاقة بلغت 300 ميغاواط، ثم ارتفعت إلى 600 ميغاواط بعد الاتفاق بين الجانبين، إلا أنه توقف في الفترة الماضية نتيجة إجراءات فنية ضرورية".

وأوضح موسى أن "توقف الإمداد التركي يعود إلى سببين، الأول مرتبط بعمليات التحديث المستمرة في المنظومة التركية المرتبطة بالمنظومة الأوروبية، ما استدعى تحديث الخط العراقي أيضاً ليلائم المواصفات الفنية الجديدة، والثاني يتعلق بالمستحقات المالية المتراكمة لمصلحة الجانب التركي، فقد تم دفع جزء منها فيما لا يزال جزء آخر بانتظار التسديد من قبل وزارة المالية".

وأشار إلى أن "المنطقة الشمالية قد تتأثر بهذا الانقطاع، خصوصاً مع انخفاض الطاقة المنتجة من المحطات الاستثمارية في إقليم كردستان بمقدار 500 ميغاواط"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على تحديث المواصفات الفنية للخط العراقي التركي، وأن المستحقات ستسدد خلال أيام".

وبيّن موسى أن "العراق ما يزال يستورد الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الغازية، فقد ارتفعت الإمدادات خلال زيارة الأربعين إلى 42 مليون قدم مكعب يومياً، لكنها انخفضت بعد انتهاء الزيارة إلى نحو 20 مليون قدم مكعب فقط".

وانطلقت فكرة الربط الكهربائي بين العراق وتركيا منذ سنوات طويلة، لكنها تعثرت أكثر من مرة، وكان المخطط الأول أن يبدأ العمل به منذ عام 2012، غير أن المشروع تأجل بفعل الأزمات السياسية والمالية.

وفي يوليو/تموز 2024 أُعلن عن تشغيل خط النقل الجديد بطاقة أولية بلغت 300 ميغاواط، يغذي محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين، وبعد أشهر قليلة، وقعت وزارة الكهرباء العراقية عقداً لتوسيع السعة إلى 600 ميغاواط عبر خط "400 كيلوفولت – جزيرة/كاسك"، حيث اكتملت التوسعة في يوليو/تموز الماضي.