توقعات بارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار بسبب تصعيد غزة

قال ماجد شنودة نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميركوريا لتجارة وتوريد السلع الأولية اليوم الأربعاء، إن سعر النفط قد يصل إلى 100 دولار للبرميل إذا تفاقم الوضع في الشرق الأوسط.

وقال شنودة خلال مؤتمر للطاقة: "لا أعتقد أن هناك الكثير من المحللين الذين يرون أن السعر سيرتفع إلى 100 دولار في الظروف العادية".

وأضاف: "أعتقد أن هذا يسبب الكثير من الغموض فيما يتعلق بـ"إلى أين" قد تتجه الأمور، لأن السوق لا تضع الصراع ضمن اعتبارات التسعير إلى حد كبير".

وأضاف: "زادت التقلّبات لكن تحركات الأسعار كانت في الواقع ضعيفة للغاية، ثلاثة دولارات للبرميل ليست بهذه الأهمية... لكنَّ هناك احتمالًا كبيرًا بأن يتصاعد هذا الأمر، وإذا تصاعد بالفعل، فأعتقد، يمكننا أن نرى 100 دولار".