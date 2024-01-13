رغم التوترات.. نمو الصادرات الأمريكية إلى إيران بنسبة 21%

كشفت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، السبت، عن ارتفاع نمو الصادرات الأمريكية إلى إيران بنسبة 21%، موضحة أن التجارة بين البلدين تجاوزت 50 مليون دولارا.

ونقلت الوكالة عبر موقعها الرسمي عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، أنه "خلال الأشهر الـ11 الماضية من 2023، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة إلى إيران بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من 2022".

و"بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في هذه الفترة أكثر من 50 مليون دولار، وفي الأشهر من يناير إلى نوفمبر 2022، تم تبادل ما يصل إلى 40.4 مليون دولار من البضائع بين البلدين".

وخلال 11 شهرا من 2023، ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية إلى إيران بنسبة 21%، وفي الفترة ذاتها من 2022، وتم تصدير ما يصل إلى 40.3 مليون دولار من البضائع من الولايات المتحدة إلى إيران، التي ارتفعت إلى 48.9 مليون دولار في مثل هذه الفترة من 2023.

وعن واردات إيران في الأشهر من يناير إلى نوفمبر 2023، قالت الوكالة أنها انخفضت بنسبة 85% ووصلت إلى 1.6 مليون دولار، وفي الفترة ذاتها من 2022، استوردت أمريكا بضائع من إيران بقيمة 11 مليون دولار.

وبلغت الصادرات الأمريكية إلى إيران في نوفمبر 2023، 6.1 مليون دولار بنمو 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما كانت واردات أمريكا من إيران هذا الشهر صفراً.