شركة طيران بريطانية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل مؤقتًا

ويعكس تعليق "إيزي جيت" وشركات طيران عالمية أخرى الرحلات إلى إسرائيل، استمرار الاضطرابات الجيوسياسية، مع تأكيد الحكومة الإسرائيلية أنها سترد على "الهجوم الإيراني".

وقالت الشركة: "إنه تم الاتصال بالعملاء على الرحلات المتأثرة مباشرة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني من خلال التفاصيل المقدمة وقت الحجز.. إن سلامة وأمن ركابنا وطاقمنا هي دائمًا الأولوية القصوى".

وأعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية، إلغاء رحلاتها المجدولة لليوم ذاته إلى مطار "بن غوريون" الدولي في تل أبيب، وسط مخاوف من تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.

وعلّقت شركات طيران عالمية رحلاتها إلى إسرائيل منذ نهاية الأسبوع الماضي، بفعل المخاوف من رد عسكري إيراني، وهو ما حصل فعلًا اعتبارًا من مساء السبت حتى فجر الأحد.

جاء ذلك بعد أن أطلقت إيران مساء السبت، نحو 350 صاروخًا وطائرة مسيّرة تجاه إسرائيل، أعلنت تل أبيب أنها اعترضت 99% منها، فيما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافًا إسرائيلية "بنجاح".