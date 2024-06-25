الكويت ترفع رواتب متقاعديها "غير المتزوجين"

أعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء، رفع الرواتب التقاعدية لموظفيها الذين أُحيلوا على التقاعد، بمن فيهم فئة محدودة من الموظفين الذين ظلوا عزابًا في حياتهم.

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن الزيادة السنوية للمعاشات التقاعدية، والتي تبلغ 20 دينارًا (نحو 65 دولارًا) ستبدأ من شهر أغسطس/آب المقبل.

وأوضحت المؤسسة الحكومية أن زيادة المعاشات التقاعدية ستشمل جميع المتقاعدين الكويتيين وأصحاب الأنصبة (التابعين للمتقاعد المتوفي).

ويوجد أكثر من 160 ألف متقاعد من الجنسين في الكويت، موزعين على عدة فئات، بينها متزوج غير معيل، متزوج ومعيل لابن واحد حتى 7 أبناء، بجانب فئة قليلة محدودة العدد هي الرجال العازبون.

ووفقًا لتصريحات وزير المالية السابق، فهد الجار الله، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يبلغ عدد المتقاعدين الكويتيين من العزاب الذين ستشملهم الزيادة 182 متقاعدًا عازبًا.

ولا توجد إحصائية رسمية لعدد الكويتيات المتقاعدات واللاتي لم يسبق لهن الزواج ومصنفات أيضًا لدى مؤسسة التأمين على أنهن عازبات.

ويبلغ الحد الأدنى لراتب المتقاعد الأعزب شهريًا، أكثر من ألف دينار بقليل (نحو 3200 دولار)، فيما تزيد رواتب المتقاعدين الذين يعيلون عائلاتهم على ذلك الرقم.