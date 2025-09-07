السعودية تدشن برامج إنسانية وتنموية في سوريا

قال المستشار في الديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الربيعة، إن زيارته إلى سوريا بهدف تدشين مجموعة من البرامج الإنسانية والتنموية في البلاد.

وأوضح الربيعة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن هذه البرامج تندرج في إطار دعم الشعب السوري والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف، مؤكداً حرص المملكة على تعزيز العمل الإنساني والتنموي المشترك بما يخفف من المعاناة ويدعم جهود التعافي.

جاء ذلك بعد أن تم إنشاء صندوق التنمية السوري بموجب المرسوم رقم 112 لعام 2025، وهو مؤسسة ذات طابع اقتصادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقره دمشق ويرتبط برئاسة الجمهورية.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية التي تشمل كل ما يدعم الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق كالطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والموانئ وشبكات الاتصالات وغيرها، وتمويل المشاريع المتعددة من خلال القرض الحسن.

وتشمل المصادر المالية للصندوق التبرعات الفردية من داخل سوريا وخارجها والتبرعات الدورية عبر برنامج المتبرع الدائم، الذي يتيح اشتراكات شهرية ثابتة إضافة إلى الإعانات والهبات والتبرعات، التي يقبلها وفق القوانين والأنظمة النافذة.