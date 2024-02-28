ثلوج وطقس قارس يسببان أزمة غاز في إيران (فيديو)

تسبب تساقط الثلوج والطقس القارس في أجزاء مختلفة من إيران، خلال الأيام القليلة الماضية، بأزمة نقص غاز في الدولة التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم.

وتم إغلاق العديد من المدارس في مختلف محافظات إيران، الإثنين والثلاثاء والأربعاء، بسبب نقص الغاز، وتغيرت ساعات العمل للعديد من المكاتب.

وكما توقع المسؤولون الحكوميون، قطع الغاز المنزلي عن بعض المدن.