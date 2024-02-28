ثلوج وطقس قارس يسببان أزمة غاز في إيران (فيديو)
تسبب تساقط الثلوج والطقس القارس في أجزاء مختلفة من إيران، خلال الأيام القليلة الماضية، بأزمة نقص غاز في الدولة التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم.
وتم إغلاق العديد من المدارس في مختلف محافظات إيران، الإثنين والثلاثاء والأربعاء، بسبب نقص الغاز، وتغيرت ساعات العمل للعديد من المكاتب.
وكما توقع المسؤولون الحكوميون، قطع الغاز المنزلي عن بعض المدن.
وأعلنت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، الأربعاء، أنه مع وصول الجبهات الهوائية الباردة، ارتفع استهلاك الغاز في معظم أنحاء البلاد.
وهدد هذا الإعلان ضمنيًا مستهلكي الغاز المنزلي والصناعي بالتوفير في استهلاك الغاز إذا كانوا لا يريدون مواجهة انقطاع الغاز.
كما نصحت الشركة مشتركي الغاز المنزلي بالمحافظة على درجة حرارة منازلهم بين 18 و21 درجة مئوية وإطفاء أجهزة التدفئة في الغرف.
وتم نشر طلب ترشيد استهلاك الغاز بعد وقت قصير من إعلان مسلم رحماني، مدير تنسيق إمدادات الغاز، استقرار شبكة الغاز في جميع أنحاء إيران، على الرغم من زيادة الاستهلاك.
وقال رحماني في تصريح لوكالة أنباء "جوان" الحكومية الإيرانية إنه تم استهلاك أكثر من 600 مليون متر مكعب من الغاز في القطاع المنزلي والصناعي خلال اليومين الماضيين.
وبين أن ضغط الغاز في عموم إيران "كافي"، وجعل توصيل الغاز إلى الفروع الرئيسة في المحافظات الشمالية الغربية والشمالية الشرقية خاضعًا لـ"تعاون" الأهالي.
واشتكى سكان معظم المحافظات الإيرانية، الذين كانوا يواجهون أزمة تلوث الهواء المتزايدة لأسابيع وأيام متتالية، من أزمة نقص الكهرباء والغاز.
وأكد أسد الله عباسي، محافظ جيلان شمال إيران، انقطاع التيار الكهربائي في بعض أجزاء هذه المحافظة. كما حذرت شركة غاز محافظة مازندران الأهالي من احتمال قطع الغاز المنزلي في محمود آباد، وأمل، وبابل، وبابلسر، وفريد كنار، والمدن التابعة لها من خلال إعلان الوضع الأحمر.
من جهتها، أعلنت هيئة الأنواء الجوية الإيرانية أن"الطقس البارد، والأمطار، وتساقط الثلوج، ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري في معظم أنحاء إيران".
بدوره، ذكر وزير النفط الإيراني جواد أوجي، الأربعاء، أن استهلاك الغاز تضاعف 4 مرات عن الحد الطبيعي، مبينًا أنه "حتى هذه اللحظة، لم يكن هناك انخفاض في ضغط الغاز أو انقطاع الغاز المنزلي في أي مكان في البلاد".
وقال أوجي للصحفيين: "لم يسبق لنا أن شهدنا موجة البرد القارس هذه، ويقول العديد من الأصدقاء إنها تعادل بالفعل موجة البرد السيبيري، وتسبب هذا البرد الشديد الذي تشهده كافة محافظات البلاد، حيث يسود الصقيع، ويصل ارتفاع الثلوج إلى متر واحد في العديد من الأماكن، إلى قفزة غير مسبوقة في استهلاك الغاز".
وتملك إيران بعد روسيا أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، لكنها تواجه دائمًا أزمة في فصل الشتاء.
ويوجه المسؤولون الحكوميون في الجمهورية الإسلامية، عندما يصبح الطقس أكثر برودة، وتكثر الأمطار، وتتحول مسألة نقص الغاز إلى أزمة، أصابع الاتهام إلى الناس، ويتهمونهم بالإفراط في الاستهلاك.
إلى ذلك، يقول الخبراء إن السبب الرئيس وراء نقص الغاز في إيران هو تآكل البنية التحتية، وضعف خطط تطوير استغلال الغاز.