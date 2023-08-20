خبير طاقة: التوتر العسكري في البحر الأسود يشبه أيام الحرب الإيرانية العراقية

تصاعد التوتر سريعًا بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ ما دفع محلل شؤون الطاقة "سيرجي فاكولينكو" لتشبيهها بما حدث إبان الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال خبير الطاقة، إن الأحداث الحالية تذكر بتلك الأيام عندما كان كل طرف يحاول إيقاف تجارة نفط الطرف الآخر، حيث بدأت حرب ناقلات امتدت من 1984 وحتى 1988 جرى خلالها إطلاق النار على الناقلات المتجهة إلى موانئ "نفط العدو".

ويعد ميناء "نوفوروسيسك"، أكبر مرفأ روسي وهو بوابتها لصادراتها من النفط المتجهة إلى البحر الأبيض وآسيا، والتي تبقي الاقتصاد الروسي حيًّا. لكنه أيضًا يخدم كازاخستان حيث ينقل نحو 80% من نفطها عبر الميناء.