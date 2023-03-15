وزير المالية السعودي: لا معوقات تمنع من تطبيع العلاقات مع إيران وصولا إلى الاستثمارات

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إنه لا توجد أي معوقات تمنع من تطبيع العلاقات مع إيران وصولا إلى الاستثمارات.

وأضاف الجدعان، خلال منتدى القطاع الخاص الأول لصندوق الثروة السيادي السعودي: "نحن نلتزم بمبادئ الاتفاقية (بين السعودية وإيران)، وأعتقد أن الأمور تسير بسرعة، وهدفنا هو أن تكون المنطقة مستقرة وقادرة على توفير احتياجات الشعوب وتحقيق الاستمرار والازدهار".

وأوضح أن "إيران دولة مجاورة وستبقى جارتنا لمئات الأعوام، ولا أرى أي معوقات تمنع من تطبيع العلاقات وصولاً إلى للاستثمارات، ما دمنا ملتزمين بمبادئ الاتفاقية واحترام الحقوق السيادية لكل دولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام مواثيق واتفاقيات الأمم المتحدة".

وتابع الوزير السعودي: "أدركنا بكل وضوح أنه حتى نتمكن من التركيز على التطوير الاقتصادي والإيفاء بالتزامات شعوبنا، فإننا بحاجة إلى الاستقرار وهم أيضا بحاجة إلى الاستقرار، لذا فهنالك الكثير من الفرص لدى الطرفين ما دامت النوايا الحسنة موجودة".