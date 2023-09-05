مسؤول بريطاني: التمويل الإسلامي يلعب دورا حاسما في تحقيق التحول المناخي العادل

قال عمدة لندن السابق، ألدرمان فنسنت كيفيني، إن التمويل الإسلامي يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التحول العادل، أو التخفيض التدريجي من اقتصاد عالي الكربون إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون لتحقيق أهداف تغير المناخ، وفقًا لما نقلته صحيفة "المنتور".

وحسب تقرير للصحيفة، قال كيفيني الذي كان عمدة مدينة لندن بين 2021 و2022، بمنتدى "IFN UK"، الإثنين، إن "بريطانيا في طليعة التمويل الإسلامي".

وعمدة لندن هو مسؤول منتخب يعمل كسفير دولي لقطاعي الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة، موضحًا أنه "بينما يكثف العالم جهوده لمعالجة تغير المناخ، ستصبح الصكوك الخضراء والمستدامة أكثر أهمية من أي وقت مضى في التمويل الإسلامي".

وأضاف كيفيني أن "التمويل الإسلامي سيكون جزءًا مهمًا بمواجهة تحدي التحول العادل، وأن المملكة المتحدة هي المكان الوحيد الذي يتصدر تصنيفات التمويل التقليدي والأخضر، وفي 2021 اجتمعت وزارة الخزانة البريطانية مع مجموعات أخرى لتشكيل مجموعة عمل رفيعة المستوى بشأن الصكوك الخضراء".

يشار إلى أنه "تم إنشاء مجموعة العمل خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 في إسكتلندا من قبل وزارتي الخزانة البريطانية والمالية في إندونيسيا، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة بورصة لندن، ومبادرة التمويل الأخلاقي العالمية".