مسؤول بريطاني: التمويل الإسلامي يلعب دورا حاسما في تحقيق التحول المناخي العادل
قال عمدة لندن السابق، ألدرمان فنسنت كيفيني، إن التمويل الإسلامي يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التحول العادل، أو التخفيض التدريجي من اقتصاد عالي الكربون إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون لتحقيق أهداف تغير المناخ، وفقًا لما نقلته صحيفة "المنتور".
وحسب تقرير للصحيفة، قال كيفيني الذي كان عمدة مدينة لندن بين 2021 و2022، بمنتدى "IFN UK"، الإثنين، إن "بريطانيا في طليعة التمويل الإسلامي".
وعمدة لندن هو مسؤول منتخب يعمل كسفير دولي لقطاعي الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة، موضحًا أنه "بينما يكثف العالم جهوده لمعالجة تغير المناخ، ستصبح الصكوك الخضراء والمستدامة أكثر أهمية من أي وقت مضى في التمويل الإسلامي".
وأضاف كيفيني أن "التمويل الإسلامي سيكون جزءًا مهمًا بمواجهة تحدي التحول العادل، وأن المملكة المتحدة هي المكان الوحيد الذي يتصدر تصنيفات التمويل التقليدي والأخضر، وفي 2021 اجتمعت وزارة الخزانة البريطانية مع مجموعات أخرى لتشكيل مجموعة عمل رفيعة المستوى بشأن الصكوك الخضراء".
يشار إلى أنه "تم إنشاء مجموعة العمل خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 في إسكتلندا من قبل وزارتي الخزانة البريطانية والمالية في إندونيسيا، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة بورصة لندن، ومبادرة التمويل الأخلاقي العالمية".
وتقوم المبادرة بالبحث والترويج لإصدار الصكوك الخضراء، أو الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الطاقة المتجددة والأصول البيئية الأخرى.
ووفقًا للصحيفة، فإن "المملكة المتحدة تشهد صعود شركات التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأن مؤشر التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية لعام 2022 يضع المملكة المتحدة ضمن أفضل خمسة أنظمة بيئية للتكنولوجيا المالية الإسلامية، ما يؤكد أن التمويل الإسلامي كان مفيدًا للغاية لاقتصاد المملكة المتحدة".
وختمت "المنتور" تقريرها قائلة، "تعد إندونيسيا ودول مجلس التعاون الخليجي اللاعبين الرئيسيين في سوق التمويل الإسلامي، ويُنظر إلى المملكة المتحدة على أنها مركز غربي لهذه الصناعة بسبب التواجد الكبير للبنوك الإسلامية وإدراج أكثر من 70 من سندات الصكوك في بورصة لندن، حيث أصبحت المملكة المتحدة أول دولة غربية تصدر سندات صكوك سيادية في 2014".
يشار إلى أن إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة الصناديق الإسلامية في بريطانيا، بلغت 280.6 مليون دولار في الربع الأول من 2023، بزيادة قدرها 2.9% مقارنة بالربع السابق من العام الماضي الذي بلغ 272.7 مليون دولار.
المصدر: صحيفة "المنتور"