الدولار يتجه لأطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 2014 واليوان ينخفض

انخفض الدولار، الجمعة، لكنه لا يزال يتجه صوب تحقيق أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية في 9 سنوات مدعوما بمجموعة بيانات قوية عن الاقتصاد الأمريكي.

وجعلت هذه البيانات، احتمالات إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدورة رفع أسعار الفائدة محل شك.

كما تراجع اليوان الصيني في التعاملات المحلية إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007 في ظل تعرضه لضغوط من تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج واتساع فجوة العوائد مع الاقتصادات الكبرى.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسة، 0.1% إلى 104.93 نقطة لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في ستة أشهر سجله في الجلسة السابقة عند 105.15 نقطة.

ويتجه المؤشر لتوسيع مكاسبه للأسبوع الثامن على التوالي بزيادة 0.6% حتى الآن.

وشهد اليورو خسائر على مدى ثمانية أسابيع متتالية، لكنه ارتفع في أحدث التعاملات 0.1% إلى 1.0709 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر عند 1.0686 دولار الخميس.