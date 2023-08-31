بلومبيرغ: تباطؤ أقل من المتوقع  للاقتصاد التركي بفعل زيادة أسعار الفائدة

قالت وكالة بلومبيرغ إن الاقتصاد التركي تباطأ بأقل من المتوقع في الربع الثاني، في حين تشير التوقعات إلى أن أنه سيبقى ضعيفًا لبقية العام الحالي، حيث يسعى المسؤولون الأتراك إلى وضع النمو على أساس أكثر استدامة من خلال رفع أسعار الفائدة.

ووفقًا للبيانات المنشورة اليوم الخميس، فإن الناتج المحلي الإجمالي توسع بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

كما أظهرت البيانات أن الطلب الاستهلاكي والإنفاق الحكومي كانا من المساهمِين الرئيسين في النمو في الربع الثاني، في حين تسارع النمو الفصلي بشكل حاد إلى 3.5% على أساس موسمي ويوم عمل معدل، حيث ظل استهلاك الأسر قويًّا، خلال شهر مايو/أيار الماضي، بفضل الإنفاق الكبير قبل الانتخابات من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".