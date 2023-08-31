بلومبيرغ: تباطؤ أقل من المتوقع للاقتصاد التركي بفعل زيادة أسعار الفائدة
قالت وكالة بلومبيرغ إن الاقتصاد التركي تباطأ بأقل من المتوقع في الربع الثاني، في حين تشير التوقعات إلى أن أنه سيبقى ضعيفًا لبقية العام الحالي، حيث يسعى المسؤولون الأتراك إلى وضع النمو على أساس أكثر استدامة من خلال رفع أسعار الفائدة.
ووفقًا للبيانات المنشورة اليوم الخميس، فإن الناتج المحلي الإجمالي توسع بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
كما أظهرت البيانات أن الطلب الاستهلاكي والإنفاق الحكومي كانا من المساهمِين الرئيسين في النمو في الربع الثاني، في حين تسارع النمو الفصلي بشكل حاد إلى 3.5% على أساس موسمي ويوم عمل معدل، حيث ظل استهلاك الأسر قويًّا، خلال شهر مايو/أيار الماضي، بفضل الإنفاق الكبير قبل الانتخابات من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
ولفتت الوكالة إلى أن "أردوغان"، الذي فاز بإعادة انتخابه ليواصل حكمه إلى عقد ثالث، أشار إلى الابتعاد عن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية، التي دافع عنها في السنوات الأخيرة، ولكنها تسببت في فرار المستثمرين الأجانب من الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار.
كما يحاول الفريق الاقتصادي الجديد للرئيس بقيادة وزير المالية "محمد شيمشك" ومحافظ البنك المركزي "حافظ جاي إركان"، إبطاء التضخم الذي بلغ نحو 50%؛ ما تسبب بأزمة حادة في تكاليف المعيشة على الأتراك.
وقالت الوكالة "بالرغم من التوقع بتراجع التحفيز المالي في الربع الثالث من العام الحالي، فإنه من المرجح أن يظل الطلب المحلي في تركيا قويًّا حتى مع توقع ارتفاع الأسعار خلال ما تبقى من عام 2023، إذ اكتسب هذا التحول زخمًا، الأسبوع الماضي، عندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس، وهو ما يزيد كثيرًا عن المتوقع.
المصدر: وكالة بلومبيرغ