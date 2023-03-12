صحيفة: مستثمر من الشرق الأوسط يعرض شراء وحدة "وادي السيليكون" في بريطانيا

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها، إن ودائع الوحدة البريطانية للبنك كانت تبلغ حوالي سبعة مليارات إسترليني (8.42 مليار دولار) عندما اعتبرها بنك إنجلترا (المركزي) معسرة يوم الجمعة.

وأضاف التقرير، أن عرض المشتري من الشرق الأوسط هو أحد أبرز العروض المقدمة.

وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محافظ البنك المركزي باسل الهارون قوله، اليوم الأحد، إن تأثير انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي على البنوك المحلية "ضئيل للغاية".