بوتين: الأسعار ترتفع والأجور ليست جيدة في روسيا

وأضاف: "حسنا، نعم، الأسعار آخذة في الارتفاع، لكن الأجور ليست جيدة، والسؤال الأهم لأي شخص عامل هو مستوى رفاهيته، ومستوى دخله".

وأوضح أنه "على خلفية ارتفاع الأجور، فإن التضخم، أي ارتفاع الأسعار، يتباطأ؛ مما يعني أن الدخل الحقيقي للمواطنين يجب أن ينمو".

وأعلن بوتين عن النمو المخطط للأجور الحقيقية في روسيا هذا العام، قائلا: "نعتقد أن الأجور في البلاد ككل يجب أن تنمو بنحو 3-5 %".

وردا على سؤال حول ما الذي تخطط السلطات لفعله من أجل زيادة الدخل، قال بوتين: "حل هذه المشكلة هو أساس الدولة، والمهمة الأولى على الإطلاق هي التأكد من أن مداخيل العائلات الروسية تلبي المتطلبات المتزايدة وأن تكون مستحقة".