شكاوى في أمريكا تتعلق بصوت شاحنات فورد

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها أن العديد من سائقي شاحنة فورد F-150 تقدموا بشكوى إلى الجهات التنظيمية تتعلق بضوضاء غير طبيعية صادرة عن مكبرات الصوت في الشاحنة.

وقالت الصحيفة إن المشتكين أشاروا إلى أن الضوضاء كانت مشتتة للغاية لدرجة أنهم اضطُروا إلى التوقف عن القيادة، حيث لم يشعروا أنه من الآمن السير على الطريق.

وقال فيل فلوراداي، الذي استلم شاحنة فورد، بيك أب، F-150 موديل 2022 الصيف الماضي، للصحيفة: "بينما كنت أقود الشاحنة، أصدرت مكبرات الصوت فجأة صوتًا عاليًا، كان بالنسبة لي يشبه تحطم الزجاج".

وأضاف فلوراداي: "كان تفكيري الأول هو أن أحد الجيران ضرب كرة جولف مرَّت عبر النافذة لأن هذا هو ما بدا عليه الأمر. أذناي استمرتا بالطنين لعدة أيام بسبب الحادث".

وأوضحت الصحيفة أن شركة فورد، الأكثر مبيعًا للشاحنات، البيك أب، في الولايات المتحدة، أصدرت نشرة خدمة فنية للتجار هذا الصيف لمحاولة معالجة مشكلة الصوت، التي قالت إنها مرتبطة بمكبر الصوت في نظام الصوت في السيارة.

وقال المتحدثة باسم فورد إن الشركة تلقت نحو 100 شكوى تتعلق في المقام الأول بشاحنة F-150 موديل 2022، وأنها تعمل بسرعة للتأكد من حل هذه المشكلة.

وبموجب القانون الفيدرالي، يتعين على شركات السيارات البدء في عملية الاستدعاء إذا اكتشفت عيبًا يشكل خطرًا، وهو ما استبعدته فورد لأنها لا تعتقد أن المشكلة ترتفع إلى مستوى عيب أمان يتطلب الاستدعاء.

المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال".