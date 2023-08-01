قطاع الصناعات التحويلية في أمريكا يعاني تراجعًا كبيرًا

يعاني قطاع الصناعات التحويلية في أمريكا تراجعًا كبيرًا، وواصل انكماشه للشهر التاسع على التوالي، في تموز/يوليو الماضي، وفق بيانات لمعهد إدارة التوريدات (ISM)، اليوم الثلاثاء.

وانخفض الطلب في هذا القطاع، في تموز/يوليو، ما أدى إلى خفض إنتاج الشركات، وتسريح موظفين، وفق البيانات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن معهد إدارة التوريدات، قوله إن مؤشره لمديري المشتريات للقطاع ارتفع إلى 46.4 نقطة، الشهر الماضي، من 46 نقطة، في يونيو/ حزيران، الذي كان أدنى قراءة له، منذ مايو/ أيار 2020.

وبذلك، بقي مؤشر مديري المشتريات دون عتبة الخمسين نقطة، ما يعني انكماش نشاط الصناعات التحويلية، وهي أطول فترة منذ الركود الكبير بين عامي 2007 و2009.

وفي الوقت الذي توقع فيه اقتصاديون استُطلعت آراؤهم ارتفاع المؤشر إلى 46.8 نقطة، قال رئيس المسح في معهد إدارة التوريد، تيموثي فيوري: "لا يزال الطلب ضعيفًا، ولكنه أفضل بشكل هامشي مقارنة بشهر حزيران/يونيو، وتباطأ الإنتاج بسبب نقص العمل، ولا يزال الموردون يتمتعون بالقدرة".

وأضاف فيوري، وفق وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء، أن "هناك دلائل على مزيد من إجراءات خفض التوظيف على المدى القريب لمطابقة أفضل مع الإنتاج".

وذكر المعهد أن صناعتين، هي البترول، ومنتجات الفحم، وأيضًا الأثاث والمنتجات ذات الصلة، سجلتا نموًا، في تموز/يوليو، بينما انكمشت 16 صناعة أخرى.

وقال مشارك في المسح من قطاع المنتجات الكيميائية، إن "المبيعات في صناعتنا بطيئة للغاية في النصف الثاني من العام، وليس من المتوقع حدوث تحسن حتى الربع الرابع على الأقل".

فيما أشار مستطلع آخر إلى أن قيود تجارة أشباه الموصلات المفروضة على الصين "أثرت سلبًا" على الأعمال الصناعية في أمريكا الشمالية.

في غضون ذلك، قال اقتصاديون من بانثيون للاقتصاد الكلي، في تقرير حديث لهم، إن "الاندفاعة المتوقعة على نطاق واسع من إعادة فتح الصين لم تحقق سوى القليل جدًا".

وأضافوا أنه "بشكل عام، نرى مؤشرات قليلة إلى تحسن يلوح في الأفق".

ومن أجل كبح جماح التضخم المتصاعد، العام الماضي، رفع البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة لتخفيف الطلب.

ورغم أن مسح المعهد لا يزال يقدم تقييمًا قاتمًا لظروف الصناعات التحويلية، فإن ما تسمّى بالبيانات الواقعية تشير إلى أن القطاع يمضي قدمًا.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الشهر الماضي، أن إنتاج المصانع تعافى في الربع الثاني لينهي انخفاضًا استمر فصلين متتاليين، بحسب "رويترز".

وكشف المسح أن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة ارتفع إلى 47.3 نقطة في يوليو/ تموز، ليسجل أعلى قراءة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول العام 2022، وذلك مقابل 45.6 نقطة في يونيو/ حزيران.

ورغم استمرار الضغط من ارتفاع تكاليف الاقتراض، تتحسن التوقعات بشأن الطلبيات، مما يشجع الشركات على إعادة ملء المخزونات.

وظلت المخزونات بالنسبة للمصانع والعملاء منخفضة، في يوليو/ تموز، مما يبشر بالخير فيما يتعلق بالإنتاج في المستقبل.