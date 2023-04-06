رغم خفض الإنتاج.. النفط يستقر بفعل المخاوف الاقتصادية

أنهى النفط تعاملات، اليوم الأربعاء، دون تغير يذكر، رغم انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات الخام والوقود الأمريكية، إذ تُقيّم السوق الآفاق الاقتصادية المتدهورة في ظل خطة مجموعة أوبك+ لخفض الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 84.99 دولار للبرميل عند التسوية، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 80.61 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام تراجعت 3.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، أي أكثر من الانخفاض المتوقع بحوالي 1.5 مليون برميل. وهبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير 4.1 مليون برميل و3.6 مليون برميل على التوالي.