سجل الدولار تراجعاً طفيفاً، اليوم الخميس، وسط تحركات حذرة إلى حد كبير، وفق "رويترز".

جاء ذلك قبل تقرير للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وصعد الجنيه الإسترليني على خلفية انحسار التوقعات بخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في أغسطس/ آب.

وارتفع الإسترليني إلى أعلى مستوى في شهر عند 1.28545 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وواصل الإسترليني المكاسب التي بدأها في الجلسة السابقة عندما زاد 0.48% بعد تعليقات من صناع السياسة في "بنك إنجلترا" دفعت الأسواق إلى تقليص الرهانات على إطلاق دورة للتيسير النقدي من الشهر المقبل.

وبشكل عام كان الدولار في حالة تراجع وسط حذر المستثمرين قبل تقرير تضخم أمريكي.

وصعد اليورو مقابل الدولار 0.04% إلى 1.0834 دولار، كما زاد الدولار الأسترالي 0.01% إلى 0.6754 دولار.

ولم يسجل الدولار تغيراً يذكر عند 104.95 مقابل سلة من العملات.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 0.2% على أساس شهري في يونيو/ حزيران، بما يصل بالمعدل السنوي إلى 3.4%.

وقال رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول، الأربعاء، إن البنك سيتخذ القرارات الخاصة بسعر الفائدة "متى ووفق" ما تقتضيه الحاجة.

وفند باول بذلك التوقع بأن أي خفض للفائدة في سبتمبر/ أيلول يمكن أن يُنظر إليه على أنه تحرك سياسي قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الخريف.

وربح الدولار النيوزيلندي 0.11% إلى 0.60885 دولار أمريكي، ليعوض بعض خسائر الجلسة السابقة عندما انخفض 0.7%.

وواصل الين تعثره نتيجة تأثره بالفارق الصارخ في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان وسجل في أحدث التداولات 161.54 لكل دولار، بالقرب من أدنى مستوى في 38 عاماً.