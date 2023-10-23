تراجع أسعار النفط مع وصول قوافل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع بدء وصول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة في مطلع الأسبوع وسط جهود دبلوماسية لاحتواء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية والحيلولة دون انتشاره على نطاق أوسع في المنطقة الغنية بالنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار إلى 91.14 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولار ليجري تداولها عند 87.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 2:13 بتوقيت غرينتش.

وفي الأسبوع الماضي ارتفعت العقود بأكثر من 1 % في ثاني قفزة أسبوعية لها على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع محتمل للإمدادات إذا تطورت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى مواجهة أوسع في الشرق الأوسط، أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم.