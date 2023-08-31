تقرير: ارتفاع أسعار الفائدة يعقد شراء الشقق في إسبانيا

كشف تقرير لصحيفة "تونتي مينتوس" الإسبانية، أن عملية شراء الشقق في إسبانيا أصبحت أكثر صعوبة بسبب تأثير الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، وانعكست على القروض العقارية من البنوك الإسبانية.

ونقلت الصحيفة عن تقرير لكلية إدارة الأعمال "OBS"، قوله إنه سيتعين على الأسر الإسبانية تخصيص معدل 44.1% من دخلها لدفع تكاليف السكن، وهي نسبة لا يستطيع الكثيرون تحملها، وتتجاوز توصيات المنظمات الدولية.

وأوضح التقرير، أن أسعار الفائدة في منطقة اليورو بلغت أعلى مستوياتها تاريخيًّا، منذ آخر زيادة أجراها البنك المركزي الأوروبي في نهاية يوليو/تموز الماضي، وهي الزيادة التاسعة خلال ما يزيد قليلًا على العام.

وأكد أنه سيتعين على 46% من السكان الإسبان تخصيص نصف دخلهم شهريًّا لدفع الرهن العقاري حتى يتمكنوا من شراء منزل بأسعار السوق الحالية، بمتوسط دفعة تبلغ 700 - 900 يورو شهريًّا لمدة 25 عامًا، وهو ما تسبب بانخفاض معاملات الرهن العقاري بنسبة 23.9% مقارنة بالعام الماضي.

كما أن إحدى الصعوبات الرئيسة في الحصول على السكن هي الراتب المتدني، إلى جانب انعدام الاستقرار الوظيفي، وفق التقرير.