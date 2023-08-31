تقرير: ارتفاع أسعار الفائدة يعقد شراء الشقق في إسبانيا
كشف تقرير لصحيفة "تونتي مينتوس" الإسبانية، أن عملية شراء الشقق في إسبانيا أصبحت أكثر صعوبة بسبب تأثير الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، وانعكست على القروض العقارية من البنوك الإسبانية.
ونقلت الصحيفة عن تقرير لكلية إدارة الأعمال "OBS"، قوله إنه سيتعين على الأسر الإسبانية تخصيص معدل 44.1% من دخلها لدفع تكاليف السكن، وهي نسبة لا يستطيع الكثيرون تحملها، وتتجاوز توصيات المنظمات الدولية.
وأوضح التقرير، أن أسعار الفائدة في منطقة اليورو بلغت أعلى مستوياتها تاريخيًّا، منذ آخر زيادة أجراها البنك المركزي الأوروبي في نهاية يوليو/تموز الماضي، وهي الزيادة التاسعة خلال ما يزيد قليلًا على العام.
وأكد أنه سيتعين على 46% من السكان الإسبان تخصيص نصف دخلهم شهريًّا لدفع الرهن العقاري حتى يتمكنوا من شراء منزل بأسعار السوق الحالية، بمتوسط دفعة تبلغ 700 - 900 يورو شهريًّا لمدة 25 عامًا، وهو ما تسبب بانخفاض معاملات الرهن العقاري بنسبة 23.9% مقارنة بالعام الماضي.
كما أن إحدى الصعوبات الرئيسة في الحصول على السكن هي الراتب المتدني، إلى جانب انعدام الاستقرار الوظيفي، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى أن أسعار السكن تنمو بشكل أسرع من الرواتب، إذ إنه بين عامي 2016-2021 ارتفعت الرواتب في إسبانيا في المتوسط بنسبة 5% سنويًّا، في حين ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 15.6%. لافتًا إلى أن مخزون السكن الإسباني يضم 290 ألف منزل، وهو ما يكفي 1.6% من الأسر فقط، وهي نسبة أقل بكثير من السكان المشمولين مقارنة بهولندا والدنمارك.
ودعا كارلوس بالادو، وهو أحد معدي التقرير، الحكومة والقطاع الخاص إلى العمل على إعادة إصدار الخطط وتنفيذ برامج تمويل لأصحاب الأملاك الصغيرة.
واختتمت الصحيفة بتحذير رئيسة السلطة النقدية الأوروبية، كريستين لاغارد، يوم الجمعة الماضي، في منتدى نظمه بنك الاحتياطي الفدرالي، من "أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة طالما كان ذلك ضروريًّا".
المصدر: صحيفة " تونتي مينتوس" الإسبانية