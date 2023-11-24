"بلاك فرايدي" ينطلق في أجواء اقتصادية تبعث على الحذر في الولايات المتحدة

انطلق، اليوم الجمعة، البحث عن العروض المغرية التي عادةً ما تُوَفَّر في يوم جمعة الحسومات "بلاك فرايدي" وتحديدًا في الولايات المتحدة، فيما يتوقع الخبراء تخفيضات كبيرة على منتجات معيّنة، في ظل بيئة اقتصادية أفضل مما كان متوقعًا لكن مع سيطرة شعور بالريبة من جانب المستهلكين.

منذ أسابيع عدة، بدأت الحمى المرتبطة بهذا اليوم التقليدي للعروض الترويجية تجتاح واجهات المتاجر الأمريكية ومواقع البيع الإلكترونية. وباتت صناديق البريد الإلكتروني مثقلة بالخيارات.

وباتت شركات كثيرة تعلن عن تخفيضات مصحوبة بعبارة "بلاك فرايدي" أبكر من موعد اليوم المنتظر، خاصة هذا العام الذي بدأت فيه الإعلانات عن العروض منذ تشرين الأول/أكتوبر.

ويقول أستاذ الإدارة لدى جامعة كورنيل راندي ألن إن "التجار قلقون، ويحاولون استقطاب المستهلكين في وقت أبكر من المعتاد للتأكد من أنهم سيحصلون على المبالغ التي يخصصها المتسوّقون لشراء السلع".